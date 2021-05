Vivir para contarla

Dicen que vivimos a tal velocidad que todas las cosas que nos ocurren parece que sean experiencias únicas. Todos los días tienen que ser como una gran fiesta. El objetivo de cualquier hecho ordinario es subir cuanto antes una imagen a las redes sociales para compartirla en vez de disfrutar el momento mientras esperas como un bobo a ver quién es el primero que te contesta con sana envidia. El motivo es lo de menos, lo importante es que transmita que «hoy he vuelto a vivir my history». Poner en la vida un momento de pausa no mola, no vende, no vale. No podemos, no sabemos vivir de otro modo... y no voy a contarles los políticos, que ven en ellas un maná de votos. La pandemia, lejos de permitirnos poner en nuestras vidas un momento de sano aburrimiento, nos ha hecho más dependientes de esta nueva droga del siglo XXI.

De aquellos que se ponen como ejemplo de lo que es un negacionista de las redes sociales, que aseguran llevar un tiempo sin WhatsApp, Facebook, Instagram o Twitter, nos hemos enterado a través de un enlace o por internet porque no han encontrado otro modo de que nos enteremos. Quien se ha dado de baja de todo o casi todo asegura que antes ha tenido que advertir a la familia y amigos para que no lo busquen más porque lo que él ha firmado ha sido su muerte digital, que es la única que tiene autoresurrección y más pronto que tarde, ¿o no?