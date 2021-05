El derecho a no decidir

El peor momento del embarazo lo viví cuando en la visita de la semana 37, el médico me planteó si quería parto natural o cesárea. «¡Natural!», respondí feliz dado lo maravillosamente bien que me encontraba. Él empezó a describirme los peligros de mi decisión, sin escatimar detalles, pues uno de los niños estaba mal colocado. «¿Cesárea entonces?», dije con un hilo de voz. Él empezó a describirme los espantosos riesgos de la cesárea, sin guardarse nada, «pues estamos hablando de una cirugía importante». Bloqueo, temblores. «¿Qué me aconseja usted?» No quería aconsejarme: «Hay momentos en la vida en que es necesario tomar decisiones por uno mismo», me espetó. Le contesté que lo sabía perfectamente y que no había llegado hasta allí sin asumirlas, aunque tampoco había estudiado Medicina. Siempre recordaré a las tres enfermeras que se me acercaron y me confortaron. Su tacto y una llamada a mi ginecóloga (resolutiva, cariñosa, empática, eficaz) me sacaron de una encrucijada en la que no merecí que se me metiera porque a partir de ahí el miedo ya no me abandonó. Puede que otras mujeres hayan salido más airosas de situaciones semejantes. A la consulta de mi hermana llegan pacientes con la fotocopia de la prótesis de cadera que desean ponerse y que han encontrado por internet, con excelentes valoraciones de los usuarios. Bravo por ellos y por sus deseos de colaborar, salvo cuando lo que le muestran es una prótesis de rodilla o un artefacto que ya no se fabrica. En ese momento se ilumina la razón por la que los que llevan la bata blanca son quienes deben hablar, recomendar y llegado el caso, decidir.