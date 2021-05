Que Scott y Milá es uno de los mejores formatos televisivos del presente trienio 2019-2021 está fuera de toda duda. Los resquemores, en todo caso, se me presentan a la hora de valorar al personaje de la propia Mercedes Milá. Sí: luchadora, jabata, valiente, adelantada a su tiempo, sincera. Un personaje periodístico que me embobó desde su primer trabajo con Fernando García Tola (Dos por dos); del que no me perdí ni una entrega de espacios de entrevistas en TVE producidos por su pareja, Pepe Sámano (Buenas noches, De jueves a jueves, El martes que viene); que se me desinfló en Gran Hermano, y que ahora ha vuelto por sus fueros en Scott y Milá.

Pero me genera muchas preguntas. ¿Soportaría la sociedad que todos fuésemos de Mercedes Milá por la vida? Hacer siempre lo que te sale del bolo está muy bien. Primero, siempre que no moleste al vecino. Y segundo, siempre que el bolsillo te lo permita. Para entendernos, Mercedes Milá es en sí misma un ejemplo de primerísimo mundo dentro del primer mundo. Una privilegiada desde la cuna.

Hay valores como la prudencia y el pudor que no están en su vocabulario. De ellos hablaremos otro día.