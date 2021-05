Un olvido sobre el trasvase Tajo-Segura

No hace mucho el Diario Información me publicaba un artículo titulado: “El trasvase Tajo-Segura: una gestión cainita“, donde me limité para no pasarme de palabras, a poner de relieve la importancia y valor estratégico del mismo y apuntaba una posible solución, que permitiera de una puñetera vez, poder planificar un constante aprovechamiento del mismo, sin estar supeditado a las gilipolleces de unos políticos irresponsables, que por unos cuantos votos ponen en peligro la subsistencia de miles de familias, la riqueza de una región y por ende la riqueza de esta España nuestra, tan denostada en los tiempos que corren.