Es urgente e imprescindible que estos señores y señoras salgan del gobierno 2023. Ya no dan más de sí. Han tenido dos oportunidades y no han sido capaces. A González le vendrán bien unos años en la empresa privada. Seguro que le ayuda a ver las cosas de otro modo.

A estas alturas de la legislatura ya no se puede esperar nada de este equipo de gobierno. Lo que toca ahora es hablar de alternativa; vamos a hablar de futuro.

Considero que hay nueve puntos esenciales en la articulación de un proyecto común para llegar a la Alcaldía en 2023 con el claro objetivo de despertar a la ciudad y transformarla. Y éste ha de ser un Proyecto de ciudad compartido: NO es el proyecto del PP, ni de Pablo Ruz, sino de la mayoría; un proyecto de municipio ambicioso y fuerte que quiere levantarse de este letargo de seis años interminables. El objetivo es hacer a Elche grande.

1- Cohesión territorial: el municipio de Elche tiene un potencial territorial único en la Comunidad Valenciana. Tenemos que ser capaces de profundizar en el propio sentido de pertenencia a Elche en el corazón de miles de vecinos que viven en las pedanías y se sienten absolutamente marginados después de este desastre de seis años de gestión. Y esto pasa por invertir más y mejor.

2- Plan Integral de desarrollo económico local: ambicioso, reivindicativo y eficaz. Ayudas directas a los que crean empleo para soportar las consecuencias de esta crisis y promover las bases para el despegue definitivo de TODOS los sectores económicos, sobre todo los productivos con el calzado y la agricultura de excelencia como referentes. Desarrollo de nuevos suelos industriales para atraer a más empresas a nuestro municipio.

3- Exigencia firme e implacable de las infraestructuras que nos adeudan las administraciones: Ronda Sur terminada YA. Plan de choque para la línea C1 de Cercanías y construcción del centro de Salud en condiciones de Travalón y Torrellano. Esto por lo mínimo. Y sin tapar las vergüenzas de nadie, dependa del partido que dependa: exigir sin reparos y sin fisuras. Se ha terminado lo de rendir pleitesía con la cerviz bien inclinada. Y el agua: con firmeza y con hechos ( no con palabras vacías e ineficaces). El Tajo-Segura es incuestionable.

4- Nuevo Plan General con TODOS. Definir, entre todos, pero con decisión y voluntad, qué modelo de ciudad queremos para los próximos 20 años. Y en éste, encajar nuestro papel en el conjunto de la provincia, Corredor Mediterráneo y vertebración esencial con Andalucía y Madrid.

5- Lucha eficaz contra la economía sumergida y contra las actividades económicas que lastran socialmente nuestro municipio. Todos sabemos de qué hablo. Hay que ejecutar con firmeza.

6- Cultura. Tres patrimonios que nos tienen que posiocionar en el mapa del mundo. El patrimonio no sirve por sí mismo. Hay que “explotarlo” en toda la amplitud moral del concepto. La «boina» la tenemos que dejar ya, de una vez, para el perchero y las imágenes en blanco y negro. No puede ser que Elche no sea capaz de atraer, hoy día, a casi nadie en busca de un patrimonio único que ni los ilicitanos conocemos y que ni sabemos explotar: Misteri, Palmeral, Alcudia, sistema defensivo, rutas del agua, etc. Y tenemos que apoyar, con corazón, a los artistas y creadores locales que llevan el nombre de Elche por todo el mundo. Y más bibliotecas, más dinero público para promover y hacer cultura en lugar de dilapidarlo en naderías. Y más protección de nuestro patrimonio.

7- Turismo. Plan director turístico eficaz y transformador. Esa fue la filosofía de Visitelche. Y ahí quedó. Después de seis años de la «nada», hay mucho por hacer. Pero empezando por creer profundamente en el valor de nuestros bienes, de nuestras playas, de nuestro Campo, de nuestros parajes y de nuestras rutas. Una ciudad única con un patrimonio único que debe ser una de las aristas de nuestro resurgir. Hemos de conseguir traer Pusol al casco urbano. Hemos de ser capaces de desarrollar un modelo turístico congresual ambicioso con nuevos espacios para el mismo.

8- Una ciudad más verde y sostenible: debemos de conseguir entender, ampliar y gestionar con eficacia nuestro palmeral histórico. Y esto pasa por ayudas mucho más definidas y cuantiosas a los propietarios de los huertos particulares. Hay mucho por hacer con respecto a la restauración de todo el patrimonio hidráulico de nuestro palmeral. Y debemos ampliar las zonas verdes y de sombra, fundamentalmente convirtiendo en un cinturón verde la propia extensión de La Ronda este-sur y oeste.

9- Una acción social eficaz y comprometida que solucione problema y no mantenga ámbitos de exclusión. Y hacerlo a través de las entidades que saben y entienden cómo se ha de abordar la lucha en ese contexto.

Ahora bien. Con los últimos datos electorales ¿es posible el cambio?

En los comicios locales los partidos que estamos al margen de la izquierda sumamos mayoría de votos. Pero ya saben que miles de éstos se perdieron en tanto que no eran suficientes para obtener un solo concejal. Votos perdidos. ¿Es necesario explicar más? ¿Queremos cambiar Elche? Pues nos toca a todos los interpelados hacer un profundo ejercicio de responsabilidad para encontrar la fórmula que permita asentar esas bases transformadoras. Hemos de ser capaces de unificar el voto del centro-derecha.

Tenemos el deber moral y el compromiso ético con Elche de llegar a la alcaldía. Y que esto se produzca en mayo de 2023 está a la altura de nuestras manos. Si somos capaces de construir ese proyecto de unidad civil ilicitana venceremos para volver a hacer de Elche lo que nunca debió de dejar de ser. Yo tengo claro y sé dónde está la esperanza, ¿Yustedes? Pues, manos a la obra. Elche, esta ciudad hermosa y grande, lo merece.