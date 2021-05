Máxima deslealtad de Casado con el Gobierno de España

Una vez más el líder de la oposición, Pablo Casado, ha hecho alarde de su deslealtad con el Gobierno de España, ante una gravísima crisis migratoria provocada por Marruecos en la frontera de Ceuta. Casado, responsabiliza al Gobierno de Pedro Sánchez de la crisis humanitaria y condiciona su lealtad a que rompa su coalición con Podemos, la misma escusa que pone para poder renovar el CGPJ. También hizo campaña contra el Gobierno de Pedro Sánchez, en la UE, intentando torpedear la llegada de los Fondos para hacer frente a la pandemia; Voto en contra de la renovación del estado de alarma, el pasado año, alegando que recortaba libertades, y ahora exigiendo que se prolongará, etc…en todos los países de nuestro entorno ha habido unidad de acción, como debe ser en la gestión de una pandemia sin precedentes, aquí en España por desgracia, todo lo contrario, toda la obsesión de Casado y su objetivo político es tumbar el Gobierno de Pedro Sánchez para llegar a la Moncloa, caiga quien caiga.

En el asunto de Ceuta, Casado se había reunido una semana antes del asalto de la frontera de Ceuta, con el Ministro marroquí de Pesca y Agricultura y con el líder del partido ultranacionalista marroquí, partidarios de la anexión de Ceuta y Melilla a Marruecos, Y a espaldas del Gobierno. Es decir qué, en lugar de mostrar unidad con nuestro Gobierno, se dedica a acusar a Sánchez, en la sesión de control al Gobierno de “desleal” por no saber abordar la política internacional y ser el causante de la crisis migratoria de Ceuta, por haber acogido al líder del Frente Polisario, Ghali, sin informar al Gobierno de Marruecos. Está claro, que se han cometido errores, pero hay que recordarle a Pablo Casado, que en el año 2002 con la crisis del islote de Perejil, Zapatero en la oposición apoyó sin paliativos al Gobierno de Aznar y en el año 2005, Aznar recibió con bombo y platillos, al antecesor líder del Frente Polisario y negoció con él, llegando a decir que Aznar había sido el Presidente español que mejor trató al pueblo saharaui. Estos datos bien que los esconde Casado, no conviene airearlos. El objetivo de Marruecos no es otro que presionar a España y a la UE, para que dejen de aplicar el Derecho Internacional y que reconozcan la Soberanía del Sahara Occidental, que contraviene la resolución de la ONU, la misma que la Administración de Trump, le otorgó a Marruecos, en Decreto Presidencial el 10 de diciembre del pasado año. Marruecos se ha percatado de la división que existe en España, entre el Gobierno y el líder de la oposición y ha aprovechado la ocasión para provocar la crisis diplomática, poniendo como escusa la acogida en el Hospital, por razones humanitarias, de su peor enemigo.