Frivolitats

Diu el diccionari que la frivolitat és la condició de no tenir consistència ni serietat. S’aplica a les persones que els agraden les coses vanes i fútils, sense importància. Hi ha qui viu de la frivolitat, de llançar missatges en aparença consistents però que en absolut ho són. Busquen protagonisme ràpid, sense importar-los la imatge que projecten, només intentant una projecció que pels seus mèrits propis no aconseguirien. Vegem-ne un exemple literari com un comentari crític de l’última novel·la de l’escriptora francesa Yazmina Reza, Babilònia (2017): “amb ironia entre un punt càustica i un punt frívola”. Ben cert és que si la llegim observem com l’autora ofereix una visió càustica i sarcàstica de les relacions de parella, com afirma la protagonista del seu marit: “no em magnifica. M’estima fins i tot lletja, cosa que no tranquil·litza gaire. No hi ha electricitat entre nosaltres, n’hi ha hagut mai?”

Si la novel·la de Reza esdevé una tragicomèdia feroç de la vida amb elements de novel·la policíaca, l’aparent frivolitat del tractament de les relacions de parella plantejades, no és, malhauradament, aliena a la nostra realitat. En el dia a dia aquest articulista assisteix en estupor a situacions similars que persones sense cap tipus d’escrúpol fan de la seua vida i de la imatge que projecten. Així m’he sentit recentment quan he vist que després de la invitació per una taula redona per parlar per la projecció de l’altra llengua pròpia que tenim els valencians, al costat d’escriptores i de músics de gran vàlua, conec l’organització d’una taula redona amb membres de la caverna ideològica més furibunda que tenim i sense cap relació amb el tema plantejat: la defensa o promoció de l’espanyol.

Mala intenció? Deixeu-me que valore l’actuació com a frivolitat inútil. Els que tenim ja una certa edat hem hagut de lluitar per fer entendre la nostra societat que tenim dues llengües en la mateixa cultura. Que tenim la sort de mantenir i difondre una d’elles amb el màxim afecte i tendresa que tenim per qualsevol altra forma de cultura. Per què alguns dels nostres col·legues cauen en la provocació gratuïta? Per què aborden amb frivolitat temes que han estat tan difícils d’aconseguir? Els debats, les xarrades, les taules redones, són espais útils per al debat, no han de ser altaveus de veus esbojarrades que viuen d’això, de la polèmica i de la confrontació. Manifesten falta de sensibilitat, manca de coneixements? No, ho sent, des de l’afecte i la voluntat més pedagògica possible, ho entenc com un element de frivolitat excessiva i que pretén un protagonisme fals.

Els qui em coneixeu, sabeu que no és habitual en mi la referència directa a les persones. Puc parlar del “pecat”, però no del “pecador”, com diu la dita popular. Però en aquesta ocasió he de censurar l’organització d’una taula redona que té prevista pròximament el Consell d’Estudiants de la nostra Universitat. Sabeu per què em permet la llicència? Perquè jo mateix vaig participar en l’anterior, en la que es feia una reflexió interessant i gens polititzada de la promoció del valencià. Em sent en l’autoritat suficient per posar en qüestió i rebutjar el plantejament que es fa d’una activitat fóra del que hauria de ser una universitat com la nostra: plural i oberta a la reflexió.

He manifestat en públic i en privat la meua contrarietat. No he trobat una resposta que em convença. No entraré en desqualificacions personals ni subjectives, només sé que he sentit amb tristesa que es frivolitze sobre un aspecte en el qual hem tingut moltes persones molt a dir. D’igual manera, em causa estupor quan s’ofereix una visió parcial i esbiaixada de la nostra universitat. Hem sigut un referent per a la societat alacantina i de part del país. Més enllà del mur del nostre Campus de Sant Vicent del Raspeig hi ha una societat que ens demana que els liderem, que siguem punt de referència. No comprenc les excuses gratuïtes sobre la necessitat de canvis que aturen els lligams amb les institucions públiques i privades de l’entorn. No comprenc la manca de sensibilitat i el tractament frívol des de col·lectius d’estudiants –tot i que guanyen eleccions– d’aspectes tan sensibles de la quotidianitat com són els culturals i els lingüístics.

Aquesta setmana també hem conegut com un pare denunciava una professora i la directora d’un col·legi per enviar una circular informativa en valencià. M’enorgulleix veure com la resposta de la resta dels pares i de la comunitat educativa ha defensat aquestes dues treballadores. M’entristeix pensar en l’actuació d’un pare que, ja no sé si de manera frívola o amb tota la mala llet del món, no han pensat en tenir el mínim respecte cap a l’altra llengua que aprén el seu fill. Potser per això he buscat el refugi en la novel·la de Yasmina Reza perquè almenys després de la seua lectura podré pensar que la realitat supera la ficció. Per què no aprenem a respectar els altres sense frivolitzar les nostres conductes? Amb seriositat, amb fermesa, amb educació… Jo ho intente fer cada dia i, us ho puc assegurar, visc feliç, potser més que mai.