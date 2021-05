Tirarse por un barranco

No soy consumidora de Netflix ni me he aficionado en pandemia, pero he visto en la plataforma series exquisitas como The Crown, inteligentes como el método Kominsky y adictivas como El desorden que dejas. Ahora estoy con La cocinera de Castamar que me entretiene. Nada seriófila entonces, aunque adicta al cine de época, cuando escuché a Iván Redondo en diferido y segundos antes de que Carlos Alsina desvelara su plagio, la confesión pública de que él por el presidente del Gobierno se tiraría por un barranco, desconocía que estaba apoderándose de una frase de un personaje de El ala oeste de La Casa Blanca y me recordó a un fiero soldado no sé si de Atila o de Taras Bulba, aunque sé que se me representa con la cara bestia de Yul Briner, cortándose alguna extremidad para probar su fidelidad al jefe hasta la muerte, que para eso era muy macho. También puede que se trate de un collage mental de atrocidades de cartón piedra y salsa de tomate vistas en mi infancia en tardes divertidísimas de serie B y cines de verano de a duro la sesión.