Tremendismo como plato habitual

La batalla política no tiene tregua con sus tejemanejes y los golpes bajos habituales. Va en aumento, incluso. Cada vez que el Gobierno de Pedro Sánchez mueve alguna pieza, se le echan encima los de siempre. Viven de eso. De organizar trifulcas. Y a ello dedican todos sus esfuerzos para desgastar al Ejecutivo como sea. Todo vale con tal de alimentar la enfermiza ambición que los empuje a la victoria.

Ahora toca volver al tema del conflicto catalán y ver los posibles indultos a los líderes independentistas, y ya ven la que montan las huestes de la oposición. Siempre se puede y se debe discrepar sobre cualquier cosa si es necesario. Pero lo que sí huele es el espíritu rancio y el anquilosamiento que bloquea nuevos caminos y ciertas soluciones. Aun no siendo fácil avanzar y mejorar, las circunstancias lo exigen, como lo ocurrido en Cataluña durante los últimos años.

De manera que se impone la necesidad de un firme liderazgo, con sus riesgos, en favor de la concordia y la comprensión mutua. ¿Tan escandalosa es esta democrática actitud sin dejar los valores constitucionales? ¿Esto exige que el presidente coja la maleta y corra? Por lo visto, esa conducta es un atentado contra la estabilidad y la seguridad nacional. El tremendismo de algunos es así, y el desodorante abandona a una derecha contaminada por la ultraderecha.

La negativa del Tribunal Supremo, relacionada con los indultos a los condenados por el proceso independentista, no es vinculante. El Gobierno tiene la última palabra, legalmente, sobre su conveniencia o no, si los concede y cómo. No es un desafío. No puede haber indulto total. Esta cuestión pone también al descubierto que la ley que rige el asunto tiene muchas canas porque es de finales del siglo XIX. Por cierto, Sánchez quiere reformar el delito de sedición para reforzar el indulto. La actualización del Código Penal, en la órbita de los países más avanzados, lo pide la lógica.

No es amnistía. La sentencia es firme y los antecedentes penales se mantienen. No es un pago político de Sánchez a quienes profesan la fe independentista, instalada ahora en el nuevo presidente catalán Pere Aragonès. La mesa de diálogo con la Generalitat, desligada de los indultos, retomará la negociación en la segunda quincena de julio, tras resolverse éstos. Ni referéndum ni autodeterminación. Otra cosa es mejorar el encaje constitucional de Cataluña a largo plazo, además de explorar otras salidas al conflicto político, restablecer relaciones y sosegar las aguas de la convivencia.

Sea como fuere, el contencioso está servido. La delirante ofensiva, por tierra, mar y aire, no ha hecho más que empezar. Gobiernos de un color u otro han utilizado este instrumento cuando han querido, y ahora lo que busca la derecha no es solo seguir alborotando el gallinero, sino fomentar la discordia entre la vieja guardia y el sector progresista del PSOE. Que las bombas estallen en el partido y el Gobierno. ¡Menuda actitud la de ciertos (presuntos) colegas de grupo!

Si bien ciertos personajes llevan la insignia de la izquierda en la solapa, solo nutren los intereses de una derecha extrema y una extrema derecha que van ganando terreno lentamente. Ahí está la aprobada moción del equipo municipal de Vox en Murcia, recuperando los valores de la escuela pública en la dictadura. Es una parte de la doctrinaria ley del embudo que trata de imponer por diferentes vías lo que ellos piensan. Y campean el autoritarismo, el talante reaccionario, lo populachero y la exaltación con disfraces de libertad.