A vueltas con la implantación de la Medicina en la UA

Quiero empezar por el principio, es decir, cuando se decide si es pertinente o no la implantación del grado de medicina en la UA. Puede haber mil motivaciones, pero si no había argumentos sólidos y demostrables de lo necesario o no de la titulación para la sociedad, ésta no se iba a llevar a cabo. Los primeros datos que buscamos fue la empleabilidad, nos encontramos que el paro registrado en ese momento era de 6 médicos en paro en toda España, se oye mucho lo de que hay o va haber muchos médicos en paro. Lo siguiente era ver los datos demográficos de las tres provincias en relación a población y plazas ofertadas para medicina, en este sentido la provincia de Alicante salimos muy mal parados, con una población de casi 1800000 personas tenemos 130 plazas para estudiar medicina, muy por debajo de las otras dos provincias de la comunidad, cuadruplicando la población de Castellón y a menos de 500000 habitantes de la de Valencia, hay que apuntar que tanto en una como en otra hay universidades privadas donde se puede estudiar este grado. En este sentido cabe señalar que en la residencia de tiempo libre de San Juan se puso la primera piedra para hacer las nuevas instalaciones de una universidad privada en Alicante, donde ya se hablaba de que las titulaciones de Ciencias de la salud serían la estrella, o sea, medicina y enfermería, con la llegada del nuevo gobierno en la Comunidad, se diluyó la intención y no se realizó, no sabemos si se retomará en algún momento, sí me gustaría señalar que no se oyó a ningún responsable alzar la voz en ese momento.

En relación a la empleabilidad, la jubilación de los médicos actualmente en ejercicio va a incrementarse en los próximos 10 años, se estima que se jubilarán del orden del 45% de los médicos que actualmente ejercen su profesión. Y otro dato para algunos que dan cifras sin contastar, los egresados anuales en toda España no superan los 5700, hay quien habla de 17000, tres veces más de lo que es real.

Uno de los argumentos contrarios a la puesta en marcha de otro grado de medicina en la provincia se justifica en relación a las oposiciones para médicos internos residentes (MIR), en el último año 7000 plazas cuando los opositores son por los 14000. Se podría argumentar varios razonamientos, pero solo haremos uno: todos los que estamos en el ámbito de salud lo sabemos, las plazas MIR no están en relación con las necesidades sino con presupuestos, de otra forma cómo podríamos explicar la falta de médicos especialistas en todos los sectores tanto públicos como privados, es notoria la falta de éstos en hospitales, sobre todo comarcales, centros de salud, etcétera. En periodos vacacionales se contrata incluso a médicos no especialistas que trabajan habitualmente en la especialidad y no queda más remedio que echar mano de ellos, y en muchas ocasiones no existe ni esa posibilidad.

Otro argumento, la titulación de medicina es muy cara. Casualmente sería el grado de medicina cuya puesta en marcha sería el más barato de toda España con creces. Cuando se llevó a cabo la segregación de los estudios de medicina, quedaron los departamentos que estaban adscritos a la facultad de medicina y todavía hoy continúan realizando su actividad en la UA. Actualmente, en la Universidad de Alicante somos capaces de asumir más del 50% de la titulación, por eso su puesta en marcha sería la más barata de toda España. El año pasado, dos universidades más han iniciado sus estudios de medicina habiendo obtenido su aprobación por ANECA más tarde que nosotros. La capacidad docente e investigadora de la UA es indudable y tenemos el defecto de mirar en exceso los gastos cuando son realmente inversiones, se da la paradoja que en la UA tenemos un posible nobel de medicina en una universidad sin medicina.

Otro argumento, no es normal duplicar estudios a tan poca distancia. Con este argumento podría estar de acuerdo si no fuera por dos razones: la primera que no es el primer caso, se ha dado previamente con otras titulaciones y no solamente en el eje Alicante Elche, sino también en la misma ciudad, como es el caso de Valencia donde hay alguna titulación repetida en dos universidades públicas y muchas titulaciones conviviendo con la universidad privada, podría no estar de acuerdo con la justificación precedente porque si está mal, lo está y no hay por qué repetir el error, ahora bien, viene la segunda razón, todo depende del criterio utilizado, de los motivos reales, si está justificado o no, si es rentable para la sociedad, si va a haber retorno o no y es aquí donde estamos convencidos que sí tenemos razón.

En algunos artículos aparecidos en prensa se habla de que hay voces críticas en la propia Universidad de Alicante con la implantación del Grado en Medicina, que no hay tanta unanimidad como queríamos hacer ver. Pues bien, tengo que decir que no se ha puesto la mordaza a nadie, que claro que habrá gente en contra por distintos motivos, solo faltaba, pero la realidad es que se planteó en dos juntas de facultad, la que más departamentos (de los que antes hemos mencionado)tiene adscritos, Ciencias y Ciencias de la Salud y su aprobación fue por unanimidad, así como en consejo de gobierno donde nadie se pronunció en contra y ahí están todos los colectivos representados y también emite su aprobación por unanimidad el consejo social, vaya, va a resultar que sí hay consenso en la universidad por este tema.

Por último, considero que la aprobación por parte del Consell sería un acto de responsabilidad política por adelantarse a una necesidad creciente, y desde luego social, justa para la quinta provincia española y sus jóvenes, que no tengan que marcharse fuera para buscar su anhelo profesional, el retorno estaría asegurado. Muchas gracias.