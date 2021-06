De 400 a 4.000 horas

Pero señales de competiciones por primera vez, solamente va a poder dar 400 horas. Y ahí van incluidas también las 6 horas que duran las ceremonias de inauguración y clausura. Lo advertía Cañadas al Defensor del Espectador como si fueran pocas. Porque siempre habrá quien se queje después de que Televisión Española se dejó pruebas sin emitir, deportes sin cubrir.

Y es que las 400 horas de emisión que ha adquirido TVE no son ni más ni menos que el 10% del total de las se han dispuesto en el mercado. Ahí está Eurosport, el canal privado, anunciando que a bombo y platillo que pondrá a disposición de sus clientes 4.000 horas de Juegos Olímpicos. Poniendo como cebo que uno de sus comentaristas será Ibai Llanos. No dicen en ningún momento los de Eurosport la cantidad de pausas publicitarias que habrá que soportar cada hora de emisión. O las que corresponden a todas las variantes de tiro con carabina masculino, femenino y mixto, ya me entienden.

Tampoco se dice nada sobre cómo encaja un espectador sensato 4.000 horas en 16 días. Prima el titular sensacionalista. A peso y sin filtros.