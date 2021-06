Feria del libro, más allá de Alicante

Han pasado unos días desde que terminó la Feria del libro de Alicante y es hora de hacer balance y un análisis de lo acontecido alrededor. Como no puede ser de otra manera mi primera referencia está dedicada a la propia feria.

Lo primero que debo hacer es dar las gracias a los participantes, los profesionales así como a los escritores y al público asistente. No me quiero olvidar de la empresa adjudicataria, Makyre Eventos y a sus dos representantes, Macarena y Elena, que se han desvivido por esta feria más allá de su deber; algo que han transmitido a través de la propia organización del evento y que han percibido los profesionales allí presentes.

Todos los participantes, reitero, escritores y libreros, nos transmitieron desde el día de la inauguración alegría. Comentaban todos, sin excepción, su entusiasmo por hacer posible la feria acogiendo actos presenciales. Esta opinión unánime reconforta después de más un año de restricciones. La feria no solo se hace para fomentar el hábito de lectura, promocionar a los escritores y la compra de libros, se hace para que exista un encuentro entre el descriptor de mundos, ambientes y de épocas y sus lectores, que se sumergen en las lineas, párrafos y páginas de las historias contadas, y quedan sometidos a esa habilidad, que pocos poseen y muchos imitamos.

Los números en cuanto a visitantes, escritores presentes y actividades realizadas reflejan el éxito, sobre todo, haciendo una comparación con los años anteriores. En este sentido, debemos poner el acento en la edición de 2020 que fue totalmente Online y, además, fue una de las escasas ferias que se hicieron en España porque Alicante se negó a parar. No voy a desglosar aquí la comparativa pero sí les puedo dar tres datos que hablan de la feria del libro realizada en Alicante este año: unos 10.000 visitantes, más de 140 actividades y 132 escritores. El año que viene volveremos al Espacio Séneca por emplazamiento, por espacio físico y por la gran acogida por parte del vecindario que, aunque de forma indirecta, también está involucrado en la feria.

Nos podemos sentir orgullosos en Alicante de lo realizado hasta ahora, como siempre habrá opiniones distintas y esta diversidad nos enriquece. Creo en la crítica constructiva porque permite sumar al mostrar otros puntos de vista que pueden complementar a la idea inicial, como siempre si se hace desde la suma y no desde la imposición de aquellos que se creen en posesión de la verdad y la sabiduría, repito se creen.

Pensaba, inicialmente, que debía hacer un escrito para desmentir falsedades, que han caído por su propio peso, no lo haré. Quién no tiene argumentos se dedica a descalificar, sólo diré que aquellos que utilizaron torticeramente el apellido de mi padre para descalificarme, quedan retratados, definidos, no olvido. Como ya expuse en un anterior articulo lo que pretendo desde la Concejalía de Cultura es dar un impulso a Alicante para mantener ese espíritu de ciudad abierta que, quizás, se había entornado. Introduciremos mejoras para la feria del 2022 con los datos aportados de esta feria y la de años anteriores. Todo se puede mejorar.