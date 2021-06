Comunicación y asesores sin barrancos

La lealtad con el cliente, con el asesorado, no obliga al seguidismo a ciegas. Más bien al contrario, la lealtad estriba en actuar de traductor entre la realidad y la percepción que tiene la entidad o la persona a la que se asesora. La lealtad es ofrecer un buen servicio, todos los conocimientos posibles y la experiencia acumulada para alcanzar los objetivos del ente, la persona o institución. Con una frontera: la ética y el comportamiento moral básico donde no todo vale. Ni siquiera saltar al barranco.

Porque los profesionales entendemos la Comunicación como un compromiso social. No es sólo una herramienta de uso en beneficio propio, para ganar relevancia, o votos, o prestigio, o ventas, o cualquier otro interés, todos ellos muy legítimos. Para nosotros es parte de un compromiso con la sociedad, donde rendir cuentas es una obligación en la medida que permite explicar y justificar acciones y decisiones, especialmente si ellas tienen una afección al conjunto o a una parte de la sociedad. Y cada decisión de cada ente, sea público o privado, tiene un impacto social.

De este modo, debemos entender que no hay mayor responsabilidad social corporativa que comunicar y comunicar bien, de manera clara, limpia, veraz y sincera. Por eso mismo, un profesional puede colaborar hoy con unos y mañana con los contrarios. El objetivo profesional es el mismo.

Y lejos de toda mística de este tipo de cargos, es necesario explicar que la asesoría en comunicación, sea política, institucional o empresarial, no tiene nada que ver con los gurús. Tiene que ver con el trabajo, mucho trabajo, el análisis, la experiencia y mucho sentido de la responsabilidad. Los asesores no hacen magia, ponen conocimientos; no se sacrifican por nadie, se comprometen desde la lealtad de realizar un trabajo objetivo y entregado al 100%. Una lealtad que no tiene nada que ver con asentir todo el rato, con declarar el amor en forma de harakiri ni de manipular realidades públicas. Tiene que ver con la necesidad de optimizar procesos, como se hace en otras áreas de conocimiento. Algunos son expertos en asesoría fiscal, otros jurídica, otros en diseño, hay muchos financieros, en interiorismo, en estética y moda, hay asesores en procesos de compra, también de venta. Nos asesora un dietista, un entrenador personal, en cierta medida un psicólogo, nuestro médico, y también – en muchos casos - es necesario asesores en gestión pública y de comunicación. Y ninguno, ninguno de ellos, entiende su compromiso, su lealtad y su responsabilidad en precipitarse por un barranco. Al contrario, el reto está en no precipitar ni precipitarse.