Reír por no llorar

Veamos lo que ocurre en la vecina Cataluña. Desde allí el Centro de Producción de Sant Cugat del Vallés es un puntal de TVE, generando más de 30 programas de emisión nacional, entre ellos y por no agotar, el veterano Saber y ganar, el ecológico El escarabajo verde, que cumple esta semana 25 años, o el literario Página 2, que ha llegado a su entrega 534. Hasta ahí nada que objetar.

Pero es que desde esos estudios de Sant Cugat, TVE produce programas que solamente se pueden ver en las cuatro provincias catalanas. Todas las tardes, mientras en el resto de España La 2 repite documentales, los catalanes son los únicos que cuentan con una programación propia, ojo, pagada por todo el Estado. Por si fuera poco, el antiguo director de TVE, Enric Hernández, sumó un espacio diario de dos horas con Gemma Nierga y otro semanal con Xavier Sardà.

Es en este contexto y no otro donde se produce la reunión entre Ximo Puig y Pérez Tornero. La desproporción es tal que clama al cielo. ¿Por qué TVE Catalunya tiene un mínimo de 20 horas de desconexión semanal con producción propia y la Comunidad Valenciana 0? Eso sin contar el Informativo Territorial (¡habría que compararlos!). Ximo Puig siempre sigue la corriente, para no tensar. Pero en ocasiones parece que ríe por no llorar.