El tarifazo

Es verdad que las tarifas no las impone el Gobierno, pero sí influye decisivamente en ellas por medio de los impuestos y los peajes a los que tienen que hacer frente las empresas por una transición ecológica tan acelerada como desordenada. Da igual, pagan los de siempre, los paganini: la clase olvidada por un Ejecutivo supuestamente progresista que dice cuidar de los intereses de los desfavorecidos. ¿Quiénes?, me pregunto.

Mientras se encienden las velas del ahorro en las familias, la España que se rasca el bolsillo con la inquietud de un presente desasosegante y un futuro incierto es proyectada por la Moncloa hacia el 2050, en una visión onírica que solo tiene por fundamento y objetivo correr un tupido velo sobre los verdaderos problemas del día a día. No hay forma de conjugar la realidad presente salvo recurriendo al desatino de la concordia independentista o, lo que es igual, a la imperiosa necesidad particular que marca la supervivencia del inquilino monclovita. No existe para él otra razón de Estado que la suya propia, el resto es una fabulación constante en busca de un reconocimiento que le alargue la vida política lo más posible. A su vez, la política al servicio de los intereses generales ya no ocupa el primer plano, es un instrumento narrativo en beneficio propio y en detrimento de las verdaderas necesidades de un país.