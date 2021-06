La felicidad que llega con un mensaje

Estaba plácidamente en la cama, oyendo cómo mis pitufos hablaban en el salón con el yayo, cuando mi marido me dice: «El móvil se ilumina, te están llegando mensajes». Pensé que ya empezaba pronto el lío el sábado, más cuando me veo la llamada perdida y un guasap de mi compañera Pino Alberola, que lleva Sanidad. «Ay, a ver que ha pasado», me puse en plan agorera. Le devuelvo la llamada y me dice que están enviando ya mensajes al grupo de 40 a 50 años para vacunarse la semana que viene, con una semana de antelación.