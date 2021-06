Burradas sin filtro

No sé si ustedes están al tanto de una polémica que anda en los últimos días por las redes sociales a cuenta de los insultos y amenazas que está recibiendo Pamela Palenciano, una actriz que, en teatros y también en institutos, va presentando un monólogo contra el machismo y la violencia de género. Pamela se declara feminista, y tira de la ironía y la burla para criticar las actitudes machistas que no paran de repetirse en nuestra sociedad. A esta mujer la han amenazado de muerte, han amenazado a su familia y, por supuesto, se ha hartado de recibir insultos. Todo, eso sí, a través de la impunidad de las redes sociales. Y es que parece que cada día tenemos menos filtros a la hora de decir burradas. Hace unos años a nadie se le ocurría ensalzar a Franco, llamar bolleras amargadas a las mujeres que defienden la igualdad, o decir que los inmigrantes son ladrones y violadores. Algunos lo pensarían, seguro, pero había una especie de rechazo en la sociedad y un, no sé si pudor o miedo de los energúmenos a decir lo que pensaban en voz alta, lo que no sé si los convertía en menos energúmenos pero al menos nos permitía al resto vivir más tranquilos. Ver a una chica en Madrid en pleno siglo XXI acusar de todos los males a los judíos resulta tan extemporáneo como ridículo, igual que poner verde a una voluntaria de Cruz Roja por consolar a un inmigrante tras jugarse la vida en el mar, pero ahí están sin que muchos entendamos qué está pasando. Todo vale y todo tiene sus hooligans: desde asegurar que con cada vacuna nos han implantado un chip, a afirmar que las feministas mereceríamos ser violadas, los rojos fusilados y los inmigrantes expulsados sin contemplaciones. No sé a ustedes, pero a mí esta «salida del armario» del machismo, del fascismo y de la ignorancia me da cada día más miedo.