Las Facultades de Medicina: en lugar de dividir, sumar recursos

En el ejercicio de la medicina es fundamental hacer un diagnóstico correcto para poder aplicar el mejor tratamiento posible, base de la medicina de precisión (personalizada-preventiva-predictiva y participativa). Este principio es aplicable a cualquier ámbito de gestión; es obvio que, para intentar resolver un problema primero se debe identificar, valorar y luego buscar una solución que nos dé la mayor probabilidad de éxito.

Parece ser que el problema planteado en algunos medios es que en la provincia de Alicante son necesarios más profesionales en medicina. Hasta ahora no se ha publicado ningún estudio serio, salvo opiniones más o menos fundadas. Pero partamos de la base que sea cierto -aunque un alto porcentaje de profesionales salidos de nuestra Facultad estén trabajando en otras provincias u otros países de la UE-. Una solución propuesta a esta hipótesis es crear una nueva Facultad de Medicina en la Universidad de Alicante (UA), lo que en principio perece acertado y que dos universidades públicas de la provincia tengan estudios de grado de medicina. El profesor emérito D. Jesús Romero Maroto en su artículo “A propósito de Medicina para todos" publicado en el diario Información del 25 de mayo, discute esta opción y plantea algunos puntos, con apoyo de datos, que en mi opinión son acertados y fundamentales. La práctica médica necesita niveles altos de excelencia, y para ello es necesario mantener el rango de prestancia en la formación del alumnado en nuestras facultades si queremos las mejores calidades de eficacia asistencial, en el diagnóstico y tratamiento, en nuestro sistema público de salud. Para ello, nuestras Facultades deben disponer de personal docente e investigador (PDI) del mayor nivel posible. Si el personal docente no puede aportar un plus del que proceda su saber, ya sea de su actividad profesional ya de su investigación o de ambas, su docencia carecerá de interés y se devendrá gramofónica y mediocre.

Esas tres actividades –docencia, investigación y actividad asistencial- son las que valoran las agencias estatales y autonómicas para determinar el nivel de calidad de nuestras Facultades y en particular el de nuestro PDI. Si el PDI quiere acceder a un nivel universitario alto, debe como primer paso superar un doctorado y luego acreditarse para profesor titular de universidad y de catedrático por una agencia evaluadora de la calidad. En nuestra Facultad, cada vez es más difícil conseguir esas acreditaciones ya que se debe compartir docencia e investigación con la actividad profesional lo cual requiere un grandioso grado de dedicación.

Fernando A. López Prats

Catedrático de Cirugía Ortopédica y Traumatología (COT) de la Universidad Miguel Hernández. Jefe de Servicio de COT del Hospital General Universitario de Elche.