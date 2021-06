¿Hay futuro para Alicante? Sí, pero no con Barcala

La mortecina y triste presentación de la Red de Territorios Futura, realizada por una desangelada Mari Carmen de España presidenta de la Agencia Local de Desarrollo Económico del Ayuntamiento de Alicante y portavoz del PP, a la que ni siquiera respaldó el huidizo alcalde Luis Barcala, fue una muestra de la falta de ideas y pasividad que preside la acción de gobierno municipal.

El gobierno local del Partido Popular es incapaz de atender las prioridades que le manifiestan las personas que viven y trabajan en la ciudad: empresarios, sindicatos, autónomos, trabajadores y colectivos vecinales. En su falta de visión se apoya en Vox, un partido que aparte de crear líos y problemas donde no los hay, carece de norte que pase por el interés general, y se dedica a propagar semillas de ideas peligrosas para una ciudad de valores de integración y cohesión social. Queremos que Alicante sea atractiva por su calidad de vida, seguridad y bienestar, no una ciudad de desigualdad, guetos y problemas sociales.

El gobierno de Barcala vive de la propaganda engañosa y de políticas irreales, basadas en la confrontación con otras administraciones. Es fácil pedir a otros y propagar agravios. ¿Pero cómo explicas que tienes dinero disponible para actuaciones que necesita la ciudad y las personas y no lo haces porque no quieres?

Señoras y señores lectores, jóvenes, personas de más edad, con trabajo y sin trabajo ¿Me van ustedes a decir que el ayuntamiento, con Barcala al frente, que dispone de 65 millones de euros de remanente de tesorería en los bancos, no puede hacer nada por ayudar a las empresas PYME y autónomos de la ciudad, golpeadas por la crisis económica derivada de la pandemia a mantener el empleo? El problema es que no quiere. Rehúye, en una actitud políticamente impresentable y ridícula, dar la cara y responder que no, que no entra en sus cálculos. El alcalde no tiene voluntad de hacer lo que está al alcance de su mano.

La modificación presupuestaria de 38 millones de euros propuesta por Barcala, sin diálogo ni consulta, ha sido una maniobra política de una bajeza tal, que ha provocado el rechazo del Partido Socialista, que se había abstenido en los presupuestos para no obstaculizar su puesta en marcha inmediata.

La modificación presupuestaria aludida incluye proyectos aplazados una y otra vez por la mala gestión del alcalde Barcala, muchos de los cuales propuestos por nosotros los socialistas. Ha preferido dar unos caramelitos políticos a la extrema derecha para obtener su apoyo.

Nuestra prioridad es la lucha contra la degradación social que genera la crisis económica, el desempleo de los jóvenes y las personas de más edad (mayores de 50 años).

Tenemos que fomentar una ciudad de oportunidades, para ello hay que sumar todos los recursos: de la ciudad, de la Diputación, de la Generalitat Valenciana, del Gobierno de España y de la Unión europea, para salvar el empleo, evitar el cierre de empresas y superar la crisis.

El Partido Socialista ha propuesto crear un fondo de 20 millones de euros de ayudas directas a pymes y autónomos de la ciudad, que ha sido bien acogido por organizaciones empresariales, sindicales, Colegio de economistas y Cámara de Comercio. El objetivo es proporcionar un balón de oxígeno para salvar los negocios del impacto de una campaña turística que no recuperará, al menos este año, su volumen de antes de la pandemia, complementando las ayudas que se están poniendo en marcha. Toda ayuda es poca, porque el desafío es enorme. El partido popular todavía no ha dado respuesta, por lo que emplazaremos al alcalde a convocar la comisión de hacienda para tratar la aprobación de estas ayudas directas.

¿El alcalde Barcala hará algo positivo por el futuro de la ciudad, o confiará en que los ciudadanos avalen sus operaciones de propaganda sin contenido de Alicante Futura y otras similares? La respuesta la darán ustedes queridos lectores con su voto. Esta ciudad necesita otro gobierno.