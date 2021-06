Historia histérica

El líder del Partido Popular, Pablo Casado, recoge firmas contra los posibles indultos de Pedro Sánchez, y pesca votos con la caña del partido y el río revuelto, cuyas turbias aguas, que no deja de agitar cada día, le favorecen en las encuestas, gracias a una población que en su derecho está de aplaudir a quien le dé la gana o de subirse al carro de los patrocinadores de la histeria nacional.

Entre la pandemia, que no echa completamente el telón, la crisis, la que arman algunos y el fantasma de la corrupción «made in Génova», no falta nada. ¿Presunción de inocencia? Claro. Pero esto exige ponerse una pinza en la nariz. Cospedal y su esposo, López del Hierro, han sido imputados según decisión de la Audiencia Nacional por presuntos delitos de cohecho, malversación y tráfico de influencias en la Operación Kitchen, pieza que investiga el espionaje con fondos reservados al extesorero de la formación, Luis Bárcenas. Ya forman parte, por méritos propios, de la amplia lista de investigados del PP. Esto no salpica, al menos de momento, al expresidente Rajoy.

Casado se desmarca de la exdirigente amiga, y cualquier cosa les sirve para seguir huyendo hacia delante como «partido de Estado», no como otros, y pretender sacar réditos de lo que les vuelve a dejar con el trasero al aire. No importa. Porque saben que más de uno comulga con sus ruedas de molino y que es mejor lanzar propaganda y chucherías a fin de poner el énfasis donde ellos quieren.

La filtración de la correspondiente sentencia de la Audiencia Nacional, que se publicará en julio, acredita el uso de la caja B para todos los efectos. Una «realidad incontrovertible», hecho que ya confirmó el Tribunal Supremo en octubre y que rechaza los testimonios de Aznar, Rajoy, Cospedal, Arenas o Álvarez-Cascos. El perjurio continúa. Es un delito. ¿Los tribunales van a seguir consintiendo esa mentira compulsiva e institucionalizada? ¿El electorado va a continuar permitiendo la corrupción y el lucro ajeno? El culebrón interminable continuará en próximos capítulos.

Mientras, se prepara la nueva foto de Colón del 13J, coqueteando con Abascal. Próximamente en esta pantalla. Las cartas quedan boca arriba de nuevo, y la exlíder de UPyD, Rosa Díez, promueve la manifestación antindultos con la idea de chupar foco y reverdecer los laureles de su trasnochado talante de camaleón político. Allí se darán la manita el PP, Vox y Ciudadanos. La «sociedad civil» y la «España real» que libran batalla frente al Gobierno progresista. Que contribuyen a la normalización de la ultraderecha y a no solucionar nada. Junqueras, como no puede ser de otro modo, apuesta por la legalidad y favorece el camino de la convivencia.

Sin ruborizarse, Casado, con su agenda trastocada, oculta sus vergüenzas y defiende los abucheos (después los censura) de sus simpatizantes a los periodistas que le preguntan sobre María Dolores de Cospedal. Esos asuntos «del pasado», en época donde él tenía cargos de responsabilidad, conducen al presente y seguirán vivos durante mucho tiempo. El calendario judicial es tozudo y continúa su ruta, aunque sea despacio.

Cospedal, cuando se realizó el espionaje a Bárcenas, ocupaba el segundo puesto en el Partido Popular y fue presidenta de Castilla-La Mancha. No se le abre expediente, ya que «no era un cargo público». La cara dura funciona. Y les es rentable. Vean otro ejemplo de los muchos que hay. En esta ocasión protagonizado por la candidata de las primarias del PSOE andaluz, Susana Díaz. Al borde de un ataque de nervios, insinúa agravio o discriminación de su partido por ser mujer, afirmaciones que alientan a Vox y el envenenado apoyo dirigido a ella. ¿No será que su luz se ha ido apagando?

El próximo domingo, pues, protesta en la madrileña plaza de Colón y elecciones primarias en el socialismo de Andalucía. En fin, la historia histérica y las progresivas aglomeraciones siguen su rumbo.