Pedro Sánchez, leal con los desleales

En los momentos actuales lo más sensato, por muy ingenuo que resulte creer en la sensatez del actual gobierno que preside Pedro Sánchez para pura satisfacción de su ego, sería convocar elecciones anticipadas.

Crisis con Marruecos al que no le importa perjudicar a sus súbditos con tal de hacerlo con los intereses de muchos españoles; desprecio de Joe Biden y otros gobernantes destacados del mundo desarrollado; asombro de Europa que observó con estupor cómo el 14 de abril se portaron en Madrid, cuando la manifestación republicana, carteles de los dictadores marxistas Stalin, Lenin y Hoxha, sin que pasara nada, lo que no sucedería si los exhibidos hubieran sido Hitler o Mussolini.

Punto y aparte para ministros mediocres, metepatas en su ignorancia o mala fe para mayor gloria de su líder que practica con ellos el principio de Peter que aquí podíamos llamar de Pedro, donde hay ministras que defienden la palabra portavoza, obsesionadas con chorradas como la de ellos, ellas y elles mientras la vicepresidenta se olvida en la Memoria Democrática del bombardeo sobre la población civil en día de mercado de su pueblo, Cabra, o el titular nada menos que de Universidades afirma que Leopoldo Alas Clarín, muerto de tuberculosis en 1901, fue fusilado por los franquistas durante la guerra civil.

Y temas como el del rescate con 53 millones de la ruinosa mini aerolínea Plus Ultra vinculada al dictador Maduro o la creación de la Agencia Espacial Española cuando lo prioritario sería invertir mucho más en I+D para fomentar la investigación; del disparado déficit público cuando nadie habla de rebajar el gasto público, con miles de asesores, muchos con solo el Graduado Escolar, para agradecer servicios prestados o generar estómagos agradecidos; o del entreguismo a Bildu a cambio de apoyos parlamentarios.

Qué decir también de la subida de precios e impuestos, claro, para los ricos, que son los que usan el butano, consumen gasolina y luz eléctrica o beben refrescos azucarados. Nadie piensa en el perjuicio que a comercios y hostelería le suponen todos estos incrementos que repercuten en el consumidor.

No me quiero fijar en los agravios con Alicante donde las promesas en infraestructuras son sistemáticamente incumplidas por lo que no resultan fiables las de la ministra Teresa Ribera para con los agricultores que viven del trasvase, con un Gobierno central en contra de su pervivencia y donde el ministro de Agricultura Luis Planas Puchades, valenciano por más señas, no ha abierto la boca para defenderlos.

Pero centrémonos en Cataluña. El 14 de febrero hubo elecciones autonómicas. La abstención llegó al 46% y el global del voto soberanista, sobre el censo total de electores, alcanzó el 27% mientras con esos parámetros el voto no separatista logró el 25%. En decir, con algo más de un cuarto de la ciudadanía catalana con derecho a voto, decide el Govern que Cataluña se ha decantado por la independencia.

Llega el indulto sin justificación objetiva alguna ya que no hay arrepentimiento de los condenados, con las leyes de un Estado de Derecho en la mano que vulneran impunemente cuantas veces quieren, reafirmándose en que van a repetir su actuación ilegal. El rey, al que se ha negado Laura Borràs, presidenta del Parlament, a informarle de la investidura de Pere Aragonés, como es preceptivo, sí tendrá la obligación de firmar esa medida de gracia, amparada en una ley de la que voy a entresacar algunos párrafos para ver si se va a cumplir.

Promulgada el 18 de junio de 1870, uno de los diputados-secretario del Congreso firmantes de la misma fue el alicantino Francisco Carratalá Cernuda, político progresista del que se da en la capital la curiosa circunstancia de tener dos calles a su nombre.

Pues bien, en su artículo 6º dice: “El indulto de la pena principal llevará consigo el de las accesorias que con ella se hubiesen impuesto al penado, a excepción de las de inhabilitación para cargos públicos y derechos políticos”.

Artículo 11.- “El indulto total se otorgará a los penados tan solo en el caso de existir a su favor razones de justicia, equidad o utilidad pública, a juicio del Tribunal sentenciador y del Consejo de Estado”.

Y finalizo, como muestra no exhaustiva, con un esclarecedor artículo 25: “El Tribunal sentenciador hará constar en su informe (…) especialmente las pruebas o indicios de su arrepentimiento…”.

Con tal de asegurarse apoyos parlamentarios que lo mantengan en el poder, Pedro Sánchez es capaz de desdecirse sin rubor cuantas veces quiera y darle a Cataluña trato preferencial con las ayudas europeas y ser leal con los desleales a una España a la que insultan, solo para que no le muevan su poltrona presidencial.