Otro tsunami en Ciudad de la Luz

Una vez puesta, tuve que estar quince minutos sentada en una silla, en una nave en la que habría unas cien personas aguardando el paso de los minutos para marcharse. Y ahí seguía yo, emocionada, mirando las caras de la gente, unos con el móvil, otros con un libro, los menos hablando por teléfono.

Donde antes estaba Naomi Watts hay ahora cientos de héroes de la pandemia poniendo vacuna tras vacuna

Y recordé que hace ya más de una década se rodó aquí «Lo imposible», esa impactante película en la que el cineasta español J. A. Bayona nos trasladó de forma magistral al tsunami que devastó Tailandia en 2004. Y donde Naomi Watts se había sumergido en el agua para recrear el paso de una gigantesca ola había ahora cientos de héroes de la pandemia, sanitarios que siguen sacando fuerzas, tiempo y paciencia para poner vacuna tras vacuna, sin una mala cara, con una sonrisa.

Me sentí una estrella, sí, porque así me lo hicieron sentir. Por Ciudad de la Luz está pasando ahora otro tsunami, pero no de destrucción y muerte, esta vez es de esperanza e ilusión.

Lo único malo del día es que cuando me levanté fui una cobarde, lo reconozco, y no me atreví a aplaudir a todos los sanitarios, que son las verdaderas estrellas.