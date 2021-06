Cobarde y criminal

¿Qué es lo que le pasa a esta sociedad para que no nos volquemos, todos a una, contra tanto machismo incapaz de superar su mirada enquistada, sus acciones malévolas y ponzoñosas además de muy dañinas y, sobretodo sus pensamientos de loco sin sentido? El machismo no es más que un pensamiento erróneo, un estilo de vida corrosivo basado en la preeminencia de que el sexo masculino está por encima de todo lo demás. Su viento veleidoso no tiene edad, se extiende por doquier. Se hincha en su silencio traidor, o se declara entre medio de bufidos, maldiciones, insultos, golpes y patadas hacia las mujeres o para con aquellos hombres menos aguerridos o bárbaros que ellos. Lo cierto es que como con este valiente padre de Tenerife, nadie se acordará de él o de otros como él, tras su último aliento. Cobardes criminales que no sólo matan lo más tierno de la vida o golpean a quienes creen más débiles, su cobardía les induce a quitarse la vida, no vaya a ser que la Ley les haga pagar sus fechorías.