Frente al propósito, el despropósito

No vale solo que la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se lo curre y que el Gobierno lo apruebe y haga la mayor inversión gracias al Fondo Social Europeo y al plan de recuperación (casi cinco mil millones), sino que los empresarios deben involucrarse en este sentido, con objeto de que se supere la precariedad del trabajador y de las empresas.

Los jóvenes tienen que vencer el desánimo, la inactividad y el riesgo de exclusión, y deben encontrar itinerarios formativos, nuevas oportunidades en sectores emergentes y medidas que favorezcan el emprendimiento. Toda la estrategia ha sido dialogada con los agentes sociales, las comunidades autónomas y organizaciones juveniles.

Más allá de esa cuestión, hay con Bruselas un compromiso de reducir la excesiva temporalidad del empleo en España y de seguir eliminando los abusos empresariales para que aumenten los contratos indefinidos. Solo debe existir la temporalidad cuando haya una causa justificada, ante el incremento imprevisible de la actividad. Son propuestas y modificaciones legales que negocian el Ministerio de Trabajo, las patronales y los sindicatos en busca de cierta unidad.

La modernización de las relaciones laborales, en suma, y el desmontaje de varios elementos de la reforma laboral del PP aún activa. La ministra no abaratará el despido. Los cambios deberán estar listos antes del 31 de diciembre, a fin de poder brindar por un próspero año nuevo. Como ven, problemas en vías de solución, que exigen respuestas solventes y no quedarse permanentemente ubicados en situaciones reaccionarias que no conducen a ningún lugar, que es justo lo que algunos siempre quieren en función de sus intereses. Así las cosas, ¿hay razones para aplaudir a quienes atentan contra uno y únicamente enfangan el paisaje?

Por su parte, UGT rechaza declaraciones del Banco de España en lo que se refiere a cualquier subida del salario mínimo interprofesional. ¿Es malo estimular la actividad económica, la demanda interna y los niveles de empleo como vehículos de avance y bienestar? Un hecho lógico en la mayoría de países de la Unión Europea. Pero a determinados sujetos y a ciertas instituciones no les interesa una recuperación general. Solo les atrae el nivel de beneficios de unos cuantos. Y el enfrentamiento constante.

Ahí han estado en Colón las derechas y algunos ejemplares de una supuesta izquierda, pretendiendo blanquear los despropósitos y la irresponsabilidad, con ansias de bloquear una nueva etapa de diálogo sobre Cataluña, dentro de las posibilidades del marco constitucional. Enardeciendo a los sectores sociales más proclives a tener un concepto patriótico de hojalata. Nada homologable con la derecha europea. Esta es la alternativa. Casado y Ayuso con sus ignorantes barbaridades. Y la oscura y ridícula plataforma de Rosa Díez repartiendo caramelos a los feligreses, bobadas de grueso calibre y carnés a los españoles «de bien» y «decentes». ¡Qué infantilismo!