Autocracias y democracias globales

Estables y predecibles, son los adjetivos con el que Joe Biden el presidente norteamericano pretendía que pudieran calificarse las futuras relaciones entre las dos mayores potencias militares del mundo: EEUU y Rusia. Probablemente era también el objetivo inicial de Vladimir Putin, el presidente ruso. Estabilidad que posibilite una relación fluida, evitando sustos indeseables; y relaciones predecibles que permitan pronosticar hasta dónde va a llegar la reacción del otro. Que sean estables y predecibles las relaciones entre potencias, es deseable para la comunidad internacional.

La reunión celebrada esta semana en Ginebra por Putin y Biden, ha sido un éxito a juicio de los protagonistas; aunque los acuerdos hayan sido pocos y nada espectaculares. La vuelta de los embajadores no es nada espectacular, pero sí da una estabilidad y una continuidad a las relaciones entre ambas potencias. El acuerdo STAR sobre arsenales nucleares, fue prorrogado por Biden durante 5 años; se ha recompuesto el de misiles sobre alcance medio (ABM e INF) que Trump unilateralmente -reacciones impredecibles- había abandonado. La reanudación de las conversaciones sobre desarme nuclear es un objetivo deseable para la paz mundial.

Mientras EEUU advirtió a Rusia que “tendrá consecuencias” la persecución de los disidentes políticos; y las interferencias, desde su territorio, en materia de ciberseguridad o de elecciones. Biden señaló aquellos sectores que representan una línea roja para los hackers rusos; y el norteamericano presumió y advirtió de su capacidad de respuesta en materia de ciberseguridad. Rusia planteó su apoyo a la población rusa de Ucrania y la ocupación de la península de Crimea que siempre ha sido rusa -hasta que Kruschev la regaló a Ucrania- y que hoy tiene un gran valor estratégico para la flota rusa en el Mediterráneo. La situación en Ucrania requiere para Putin la aplicación de los acuerdos de Minsk. Europa y particularmente Alemania prefieren mantener unas buenas relaciones con los rusos, en particular por su dependencia del gas, por eso Biden ha aceptado el gaseoducto en construcción por el Báltico.

La relación con China presenta sobre todo un carácter de competencia económica. China ha conseguido elevar sustancialmente el nivel de vida de su población y con ello ayudar de forma importante a los objetivos de la ONU para el desarrollo. En lo político China se ha ido cerrando y reprimiendo a los grupos disidentes del interior: en el Tíbet; con la etnia musulmana uigur; reprimiendo a los demócratas de Hong Kong. Al igual que Rusia, ha ocupado el vacío que dejó el repliegue estadounidense, en particular en el acuerdo económico con Asia-Pacífico; con su mayor presencia en África y en Latinoamérica; y con la militarización del mar de China, lo que supone una seria amenaza para Japón y Taiwán. Esta es, con Corea del Sur el productor del 90% de semiconductores.

China es una potencia económica emergente y Rusia es un poder perturbador frente al dominio norteamericano y occidental. Ambos estados coinciden en una estructura de poder autoritaria, con gobiernos autocráticos. Tanto Vladimir Putin cómo Xi Jinping, dominan la estructura estatal y se han posicionado para gobernar por un largo período de tiempo. Tienen todas las palancas de poder en sus manos, incluidas las económicas, a través de las grandes empresas teóricamente privadas. Han conseguido un fuerte culto a su personalidad, ligeramente en decadencia en el caso del líder ruso. Si China es una economía fuerte y una frágil superpotencia; Rusia es una fuerte superpotencia económicamente débil.

En mi opinión, el problema no es que sean sistemas económicos distintos -capitalismo o comunismo-, que no lo son, éste último no existe. El capitalismo es el único sistema existente y relevante en el mundo, la diferencia clave es que tanto China como Rusia son países autoritarios con gobiernos autocráticos frente a los regímenes democráticos, en mayor o menor medida, y multipartidistas en Europa y América. Tanto China como Rusia, son sistemas de capitalismo estatal. Aunque aparentemente grandes empresas estén dirigidas por oligarcas; en realidad, son concesionarios de sectores privados que gozan del pleno respaldo político y están sometidos al poder político. Durante la crisis de 2009, y en la última del COVID, el tema más controvertido ha sido la capacidad de reacción ante las crisis y desigualdades económicas y los problemas globales que tenían esos poderes autocráticos en comparación con las democracias. Movimientos populistas occidentales, y de extrema derecha, incluso el propio Trump, veían con envidia el poder personal de Putin y Xi. Este es el peligro real para los sistemas democráticos: los populismos autoritarios