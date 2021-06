Boris Johnson pliega velas

Cuanto más se menee el árbol, más nueces pueden acabar cayendo. Ayer el Gobierno británico ya lanzó el globo sonda de estar pensando no exigir a los vacunados con pauta completa (allí todo es Pfizer y AstraZeneca) la cuarentena que pedía a la vuelta si el país de destino no era verde. Revise o no revise nuestro color en ese semáforo, de confirmarse que Jonhson está plegando velas, podrían venir a España a partir de agosto unos 4,4 millones de británicos, de los que el 20%, casi 900.000, podrían recalar en la Costa Blanca y adelantar varios meses la recuperación. Eso sí, precaución. Hablamos del rubio Boris, volatilidad en estado puro.