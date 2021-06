Los cazadores de mentes criminales

Los métodos de investigación criminal pueden adoptar muchos caminos y formas de actuación en orden a conocer qué paso ante un hecho grave en el que el autor no ha dejado muchas pistas que permitan descubrirle. La historia de la delincuencia está llena de ejemplos de casos que no se han resuelto, y de otros que no ha sido sencillo conocer los pasos que dio quién lo ejecutó y que llevó a las Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado a dar con pistas sólidas que llevaran a la detención.