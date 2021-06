Manolo Jiménez

No debe haber nada más hermoso que ser alcalde de tu pueblo. Pueblo o ciudad. No digamos presidir desde este cargo o desde la concejalía de Fiestas los días grandes con los que tantos te identificas. Por eso me acuerdo tanto de Manuel Jiménez que, a pesar de haber vivido esta pesadilla en 2020, todavía tendrá que frotarse los ojos para asumir que vuelve a ser real. Que llegado el mes de junio no ha habido encendido extraordinario, ni traslado de piezas a los distritos fogueriles, ni visitas a ver cómo discurrían las plantás de Especial. Y que la semana que viene vivirá hora a hora esa desagradable sensación de decir, ahora estaríamos en esto, ahora estaría pasando lo otro, ahora tendríamos que estar en el palco entregando los premios y ahora haciendo los honores a las comitivas que nos visitan de tales ciudades.