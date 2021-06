Desde Benalúa para España

El informativo de Antena 3 que presenta Sandra Golpe, el más visto de España con un 21 % de cuota de pantalla, decidió explicar el declive de los negocios de los fotógrafos que trabajan para los DNI, en una tienda situada en Benalúa, justo enfrente de la Comisaría donde se renuevan dichos documentos, donde a partir de ahora se van a llevar a cabo digitalmente.

Ojo, que el redactor Joaquín Hernández entró en la ronda de titulares anunciando la pieza, que más tarde desarrollaría en directo. He aquí una de las razones del éxito de Antena 3. El ejemplo de Alicante es claro y meridiano. No es necesario formar parte de la desagradable página de sucesos para que te citen. También se pueden acordar de ti por una noticia de Sociedad, que van contando desde distintos puntos de España en función del número de habitantes que tengan las ciudades. No porque sean o dejen de ser capitales autonómicas.

Ya resulta triste que los sábados y domingos los centros territoriales de TVE no emitan sus boletines. Como si en los informativos de la tele pública faltasen trabajadores y en las redacciones de Antena 3, Tele 5, Cuatro y La Sexta atasen los perros con longaniza. Acabáramos.

Pero es que cuando en un informativo nacional de TVE han hablado del buen tiempo, de si la gente va a la playa con o sin mascarillas, de la afluencia de público a los arenales en las distintas fases de restricciones, ha sido el bueno de Ferrán Garrido, el redactor de guardia de los fines de semana en València, quien ha informado desde la Malvarrosa. Sin que hayan tenido el detalle, como en Atresmedia y Mediaset, de acercar a nadie al Postiguet. Centralismo como el de hace cuarenta años.