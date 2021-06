Autoabastecimiento de agua, sin límites

Doy por supuesto algo que, creo nadie niega, la prioridad absoluta es el abastecimiento de agua “de boca” para consumo humano. En nuestra Comunidad el consumo doméstico está garantizado gracias a las desaladoras, y el mayor consumo es en el regadío, incluso en nuestras comarcas, que son las que presentan un mejor aprovechamiento del agua para usos agrarios. El agua, y especialmente el agua del trasvase Tajo-Segura, es un tema reiterado y controvertido cada vez que la derecha intuye que puede haber elecciones. Ya lo hizo Zaplana y le dio resultado. El remedo popular es Carlos Mazón, aunque ahora, en dos años, sólo tiene elecciones internas.

Es necesario precisar. para la provincia de Alicante en materia de agua, ¿cuál es el objetivo?: A) Seguir trayendo el mismo volumen de agua del trasvase del Tajo, o B) que no falte el agua a un precio similar o mas barato a los regantes actuales y potenciales de la Vega Baja y en general de nuestra provincia. Hay margen para bajar el precio del agua desalinizada si se reduce el principal coste: la energía. Si las plantas desalinizadoras produjeran energía fotovoltaica o eólica podrían funcionar con autoconsumo. Si se consigue rebajar, el coste de producción de las desalinizadoras a niveles similares al actual del Trasvase, el agua será un recurso ilimitado. Es más, estoy convencido de que se podrían ampliar las hectáreas de regadío, permitiría recuperar los niveles de los acuíferos. Incluso venderla a otras comunidades. Si el regadío no se ha ampliado en algunos municipios, ha sido porque era mucho mas rentable dedicar las tierras a la construcción, o a macro urbanizaciones, incluso fuera de ordenación. También un ilustre regante de Villena, Andrés Martínez (ASAJA) pretendía vender el agua del trasvase del Júcar a una planta embotelladora de agua de una multinacional. Otros la venden para campos de golf.

Jorge Olcina, director del Laboratorio de Climatología de la Universidad de Alicante, explicaba en Hoy por Hoy de Radio Alicante SER (23/VI/2021) "este tema debía haberse empezado a trabajar desde hace años. Por efecto del cambio climático, está lloviendo menos en la cabecera del Tajo. Ese es un hecho cierto, y comprobado, a partir de ahí es cuando hay que sentarse a buscar soluciones. Vamos a ir notando como ese trasvase cada vez va a poder trasvasar menos agua, y tenemos que tener previsto el recambio. Soluciones hay, aunque a veces no se quiera oír hablar de ellas, las tenemos al alcance de la mano con: mejoras técnicas, desalinización, y reutilización. El trasvase no va a ser eterno y no se va a poder trasvasar toda el agua que queramos. Soluciones hay, hay que trabajarlas más y llegar a acuerdos y diálogo. Lo que no se puede hacer es imponer medidas. La medida del caudal ecológico seguramente tiene sus razones técnicas. Son medidas que habría que haber hablado también con los usuarios del Segura”.

El Gobierno tiene financiación europea en el plan Next Generation para dotar de recursos energéticos, mediante placas solares o molinillos, a las desaladoras para producir las aguas necesarias, y más, a precios competitivos, similares a los del Trasvase, y encaja plenamente en los planes prioritarios europeos. Puede completar la red de canalización que faltan en nuestras comarcas. Puede reducir, o eliminar el “tasazo”- para el mantenimiento de las conducciones- que el Gobierno de Rajoy puso a los agricultores. En la medida que se tenga que aumentar el caudal ecológico se deberá ir rebajando los precios del agua de riego producida en las desalinizadoras. Hasta 2027 es un plazo más que suficiente para crear y aumentar la producción de energía ecológica para las desalinizadoras.

Que no falte el agua para el abastecimiento humano, ni por supuesto para el regadío, este debe ser el objetivo de las instituciones de la comunidad. Sabiendo cómo señala Olcina que habrá una reducción progresiva de los trasvases, hay que exigir paralelamente las inversiones necesarias para abaratar la producción de agua desalinizada que permita un abastecimiento plenamente autónomo para toda la huerta. Hay que ponerse de acuerdo en un plan de inversiones para la producción de energía fotovoltaica y eólica que resuelva el problema ahora y por muchos años. Mantener como objetivo los mismos hectómetros sólo del Trasvase es un esfuerzo estéril. Tanto a Alicante, como a la Comunidad, como a Europa le interesa el mantenimiento de la huerta en nuestra provincia. Este es, sin duda, un sector estratégico que hay que conservar, proteger y potenciar.