La fatiga del espectador

Algo que no ocurre en Filmin. Y conste que esto no es publicidad encubierta. Porque la plataforma que año tras año se consolida como imprescindible para los cinéfilos, la casa de los festivales especializados, la de los estrenos exclusivos, la del cine de autor, no es una más. El abonado que llega hasta allí lo hace a tiro hecho. Sabe lo que quiere ver. Tanto en las ciudades de tamaño medio, donde no hay salas de cine, como en las grandes urbes, sus espectadores de lo tienen clarísimo: sólo en su catálogo encontrarán lo más parecido a un servicio público.

Ya no es necesario ser un viajero empedernido, ni director de la revista Caiman. Cuadernos de Cine, ni estar solicitando links por encima de nuestras posibilidades, para estar al día en lo último del audiovisual.

En unos tiempos donde comienza a hablarse con naturalidad de «fatiga» del espectador a la hora de buscar contenidos en el mando ante la amplísima oferta, es de destacar la existencia de una plataforma a la antigua, donde el programador facilita la búsqueda al espectador que desea ir a tiro hecho.

Cada mes trae sus festivales. Simultáneamente a su celebración. Con sus largometrajes, sus cortometrajes, sus documentales, su ficción y su no ficción. Es la otra «fatiga» del espectador; la agradable; la de alcanzar a ver la excelencia audiovisual.