Es lícito preguntarse, al igual que pasaba con aquel Perú de Varguitas Llosa, cuándo se jodió el trasvase para Ximo Puig. Hay quien opina que la cosa no fue bien desde el principio. Hubo que empujarle para que se pusiera al frente de la manifestación cuando cayeron las caretas en el ministerio de Ribera. No salió de él. Así que, sin estar muy convencido, no se peleó con García Page, al que debió mandar callar más de una vez, y cuando le llegó el turno de enfrentarse a la propia Ribera y comprobó el paño, le debieron temblar las piernas del todo. En política no hacen falta las órdenes de equipo, como en la Fórmula 1. Están acostumbrados al metalenguaje y no hace falta explicitar lo que está claro incluso sin mencionarlo. Ximo lo ha visto y no va a quemar sus naves por defender el trasvase, aunque electoralmente pueda costarle caro. Ahora ya sabemos que no es ese tipo de político.

Por cierto, las órdenes de equipo en el «gran circo» de la Fórmula 1 siempre se dan para perder. Para ganar, no hace falta dar órdenes.