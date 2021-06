Dar voz al problema de las drogas

Decía Mao que el caos es una magnífica situación para cambiar. Cuando se sabe aprovechar, por supuesto. La pandemia abre una ventana de oportunidad para recobrar la confianza y recoger la toalla que se tiró hace ya algún tiempo. Las drogas –o, cuando menos, su prevención y tratamiento- han estado demasiado tiempo postergadas en la agenda política, tal vez por la incapacidad para ofrecer soluciones efectivas. Quizás hayamos abusado de discursos ideológicos, en perjuicio de las salidas que nos mostraban las evidencias científicas. Tal vez. Sea como fuera, por supuesto que se puede dar respuesta al problema de las drogas. Eso sí, es preciso un giro cualitativo y empezar a sacar la cabeza del hoyo.

El último Informe Europeo sobre Drogas, recientemente publicado, constata que la pandemia ha generado una polarización en el consumo de drogas. Cierto es que, durante el confinamiento, se reflejó una tendencia a la baja de los consumidores esporádicos. Sin embargo, también aumentó el uso de drogas entre quienes ya presentaban un patrón más problemático o, en otros términos, eran dependientes a estas sustancias. El informe nos advierte que el consumo de cannabis se mantiene estable en niveles altos y el contenido del principal componente adictivo (THC) es bastante más elevado. En consecuencia, el riesgo de adicción se incrementa sustancialmente. Por su parte, la cocaína registra un récord de incautaciones que hace prever un aumento de su consumo a corto plazo, detectándose igualmente una mayor pureza y capacidad adictiva. Y una advertencia que recuerda al pasado: las grandes incautaciones de heroína indican un posible aumento del consumo. Este es el escenario. No cabe el alarmismo, pero menos aún perpetuar el olvido.

La situación actual nos ofrece un complejo escenario asociado al consumo de sustancias. De una parte, el consumo recreativo se presenta como uno de los principales factores para la transmisión del virus en contextos sociales. A nadie escapa que la desinhibición que producen el alcohol y las demás drogas –poco importa su consideración lícita o ilícita- facilita extraordinariamente el incumplimiento de las medidas de distanciamiento físico, tan necesarias para contener la expansión de los contagios. De igual modo, las dificultades personales y la incertidumbre que surge con relación al futuro inmediato, constituyen un excelente caldo de cultivo para favorecer el consumo de alcohol y otras drogas como medio de afrontamiento. Mientras tanto, la prevención y los tratamientos se muestran debilitados y con escasa capacidad de respuesta en el corto plazo. Incluso, en algunas comunidades autónomas, los servicios están desapareciendo mientras el Plan Nacional sobre Drogas sigue sin encontrar un rol protagonista en este proceso. Mal vamos si se mantiene el mismo rumbo.

Los cambios sociales que se avecinan como efecto de la pandemia, coincidirán en el tiempo con los que ya venían consolidándose con anterioridad. Es el caso de la previsible legalización del cannabis y sus derivados. El magnate George Soros ya no está solo en sus intereses. Kamala Harris, aquella senadora que propusiera legalizar el consumo de marihuana en todos los Estados Unidos –eso sí, con una buena ley-, hoy es vicepresidenta del país. Y algunas industrias alcoholeras y tabaqueras, como Constellation Brands o Altria -¿les suenan, por ejemplo, Corona y Marlboro?-, ya son grandes accionistas de las empresas de cannabis con mayor capitalización bursátil. En suma, un escenario bien distinto que hace prever la próxima legalización en muchos países.

Cierto es que los antecedentes recientes en Canadá, Estados Unidos o Uruguay han demostrado que la legalización se asocia a un incremento en el consumo en menores -también en adultos jóvenes- y, aún peor, en el número de personas adictas a este tipo de sustancias. Basta echar una mirada a la literatura científica para advertir la coincidencia en todos los estudios. Sin embargo, los beneficios económicos y las influencias ideológicas inclinan la balanza en favor de las políticas legalizadoras. El cambio está servido y no hay marcha atrás. Solo la información puede evitar que, una vez más, la historia se repita. Suena a déjà vu. Ayer fueron el alcohol y el tabaco; mañana, la marihuana. Cuestión de no reiterar los mismos errores.

En este contexto, parece especialmente oportuno el mensaje propuesto por Naciones Unidas para conmemorar el Día Mundial contra las Drogas: “Hablemos de drogas, la información salva vidas”. Un lema facilón y de baja exigencia cuya aplicación, sin embargo, ha sido poco habitual en los últimos tiempos. Y es que ya no se trata de pedir más medios, sino de evitar que la realidad se mantenga silenciada. Hay razones para plantearse la responsabilidad de los poderes públicos –y, por extensión, de la sociedad a la que representan- en que el número de personas dependientes a drogas se haya incrementado en un 28% durante la última década. La progresiva banalización del consumo de algunas sustancias, como el alcohol o la marihuana, precisa de un mayor esfuerzo por transmitir información basada en la evidencia que incida en el daño generado a la salud. A buen seguro que, solo cumpliendo con ese objetivo, el panorama sería bien distinto.

Cuando las necesidades sociales son inmensas se hace difícil reclamar más recursos, pero sí es obligado exigir la atención que el asunto merece. Por más que vuelvo a leer la Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030, aprobada hace unos días por el gobierno español, no encuentro mención alguna al problema de las drogas. En su particular Agenda 2030, Sánchez y Belarra sí dejaron a alguien atrás. Nada que ver con la referencia explícita a la prevención y el tratamiento del abuso de sustancias adictivas que aparece en la versión original de los objetivos aprobados por Naciones Unidas. Y es que, una vez más, Spain is different.