Sobre los indultos: cordura, moderación y visión.

En el primer aspecto hay poco que descubrir. El presidente del gobierno se manifestó, cuando todavía no lo era, a favor no ya de incrementar las penas por sedición, sino en contra de los indultos que él mismo acaba de aprobar. Ciertamente, se puede cambiar de opinión y hasta es posible que se deba cambiar, pero si se es político y se depende de la confianza otorgada por los conciudadanos resulta del todo inexcusable dar una explicación detallada al respecto. Si no se hace, es inevitable que el cambio de opinión se vea como el modo de ser de un político que no se atiene ni a sus propias palabras. Desde esa posición resulta inverosímil la defensa de una decisión tan difícil y esperar ser creído o incluso respetado por quienes no la compartan.

Si a todo lo anterior se suma la actual dependencia parlamentaria del gobierno de los votos de los partidos afectados por tales indultos, es simplemente imposible generar en torno a la decisión y a quien la toma la confianza necesaria, que solo se obtendrá de quienes se la darían en cualquier caso y circunstancia. Esa dependencia para permanecer en el poder convierte la decisión de conceder los indultos en políticamente viciada, y como no es posible que el gobierno ni su presidente lo ignoren, hay que preguntarse cómo esperan no cavar su fosa al tomarla.

En primer lugar, es casi seguro que, pese a las apariencias, no esperen contrariar a su base electoral hasta disminuirla significativamente y que incluso esperen poder ampliarla hacia la izquierda, principalmente. En tal caso, la decisión se habría tomado apoyada en la fidelidad de un electorado al que semejante contrariedad no lograría espantar, y que hasta se podría incrementar. Cabe pensar, además, que se esperan obtener unos resultados que hagan olvidar la naturaleza políticamente viciada de la decisión. Para lograrlo sería necesaria una mejora sensible de la situación política en Cataluña. Esas mejoras pueden producirse gracias a improbables cesiones de los partidos independentistas o, más probablemente, mejorando los propios resultados electorales del socialismo catalán.

En todo caso, el resultado es la confirmación de una alianza táctica con los partidos independentistas y el incremento de la tensión con todos los demás partidos constitucionalistas, cuya posición se señala como la causante del deterioro del problema catalán. Esa línea divisoria es la misma que organiza las posiciones políticas de los partidos españoles desde el pacto del Tinell, con la excepción de apenas unos meses en torno a octubre de 2017. Sorprende que no se tome en consideración que desde que se cerró aquel acuerdo de exclusión de los conservadores en 2003, rompiendo el consenso que sirvió de base a la Transición, la situación se ha ido deteriorando por efecto de unos y otros, mientras que las posiciones secesionistas se han ido radicalizando y ganando apoyos.

La izquierda española les dio a los nacionalistas el estatuto que querían para avanzar hacia la independencia, mientras la derecha les dio con su manera de oponerse el impulso que necesitaban para proclamarla. De hecho, las posturas enfrentadas de la derecha y la izquierda españolas en torno a la reforma del estatuto de autonomía catalán de 2006 están en la génesis del recorrido del problema catalán, sin que parezca que ni unos ni otros están dispuestos a redefinir una cierta estrategia común al respecto. Más bien todo lo contrario, las posiciones se polarizan y encrespan de nuevo con episodios como este de los indultos y para beneficio de terceros con intereses disgregadores.

En mi opinión, solo la mediocridad cicatera de las visiones políticas de los dirigentes de uno y otro bando puede explicar la deriva de los acontecimientos. Si se ladean las ambiciones partidarias y se levanta apenas un poco la mirada se ve que más importante que conceder o no los indultos, es hacerlo por acuerdo del conjunto de los partidos españoles y, en todo caso, de los que representan las mayorías en las posiciones de izquierdas y derechas.

Hacerlo de este modo es ya una victoria de las posiciones representadas por los indultados, que no encontrarán motivos para la moderación, sino, en todo caso, para medrar en esa discordia y progresar hacia sus objetivos. Incluso en el caso de que el socialismo catalán mejorara resultados y el apoyo al independentismo disminuyera, como puede ocurrir, el enconamiento de la opinión pública española y de los partidos constitucionalistas es, de suyo, un debilitamiento de su posición conjunta frente a los secesionismos.

Es cierto que el actual gobierno no puede hacer eso sin comprometer su estabilidad. Pero, si esa es la razón de peso que justifica su modo de conducirse, entonces estarían más que justificadas todas las críticas que recibe sobre su oportunismo ventajista. También es posible que el electorado de unos y otros partidos no comprendiera la moderación que requeriría tal acuerdo, y entonces se haría visible que la polarización iniciada y sostenida por los partidos los convierte, más pronto que tarde, en cautivos e incapaces de redirigir las situaciones.

Hace tiempo, demasiado tiempo ya, que no brilla ningún talento político entre las primeras filas de nuestros partidos. Y esa mediocridad es un lujo que, en circunstancias como las nuestras, los países terminan pagando con efectos históricos.

Se puede estar a favor de los indultos -con determinadas condiciones como la renuncia explícita a reincidir- y no estar de acuerdo por la forma y el momento en que se han concedido, es decir, con el desacuerdo de al menos la mitad de los españoles. Más importante que hacerlo era hacerlo juntos. Incluso si juntos se hubiera pactado no hacerlo, eso era mejor que lo que se ha hecho.

Es larga ya la serie de hechos políticos en los que el enfrentamiento con la otra mitad del país parece formar parte del interés que guía las decisiones que se toman. Los políticos que los han protagonizado nos podrán servir de chivos expiatorios en futuras calamidades políticas, pero lo cierto es que no hay en el país una masa crítica de opinión ciudadana capaz de hacerse oír, castigar el tacticismo y exigir cordura, moderación y visión.