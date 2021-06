A vueltas con la huella de carbono

Sentemos unas bases antes de comenzar: El cambio climático existe y es responsabilidad de los humanos, por una explotación del planeta, la energía y los recursos naturales alejada de un mínimo cuidado con el medio ambiente. La emisión de dióxido de carbono (en adelante CO2) a la atmósfera es una de las principales causas del efecto invernadero, ese que hace que la radiación solar entre en la atmósfera pero que salga con dificultad.

En esto están de acuerdo la mayoría de los científicos que estudian este problema, pero hay otros que creen –quizá de buena fe- que el calentamiento global no es más que uno de los cambios cíclicos que sufre el planeta cada varios milenios. Y no hay dato ni argumento que les convenza de lo contrario.

Yo he expuesto mis certezas. Si usted no las comparte nada le obliga a seguir leyendo este articulito.

Yo soy un convencido de que debemos dejar a nuestros hijos un planeta mejor que el que recibimos, pero no parece que vayan por ahí los tiros actuales. Y hay muchas, muchísimas causas del deterioro planetario, pero centrémonos en el calentamiento y en la llamada huella de carbono.

¿Sabían ustedes que los aviones privados contaminan por pasajero 10 veces más que un avión comercial y 50 veces más que un ferrocarril? Pues sí: Las emisiones de CO2 de los aviones privados son de 1.300 gCO2/pax por km y la de los aviones comerciales 128 gCO2/pax por km, mientras que las de los trenes son de 25 gCO2/pax por km.

Pero no solo la aviación emite CO2 a la atmósfera. Resulta que navegar por internet también lo hace. La producción, el uso y la transferencia de datos y, sobre todo, el almacenamiento, genera más emisiones de CO2 de lo que cabía esperar. Solo en 2018 la visualización de videos en internet generó más de 300 toneladas de CO2. Cada correo electrónico genera 4 gramos de CO2 y el envío de 65 de ellos equivale a recorrer un kilómetro en coche. Los distintos servidores que guardan nuestros datos utilizan 30.000 millones de watios, equivalente a la producción de 30 centrales nucleares.

La emisión de carbono por estas actividades equivale a las emisiones globales de CO2 de toda la industria de la aviación.

¡Caramba! Sé lo que está usted pensando: Ahora va a resultar que yo soy el responsable de que se mueran los osos polares, porque leo el Marca por las mañanas.

No, amigo mío, no es así. O no exactamente.

Pero debemos tomar medidas. En primer lugar las que afecten a nuestros recursos actuales: Se me ocurre gravar urgentemente los aviones privados impulsados por combustibles fósiles e incentivar el desarrollo de alternativas más limpias. Quizá fuera bueno impedir rutas aéreas en aquellas distancias cortas y medias (hasta 500 km) bien surtidas por ferrocarril: Estoy pensando en un Alicante-Madrid o un Madrid-Barcelona, en las que disponemos de “aves” que invierten en el viaje casi el mismo tiempo –de puerta a puerta- que el avión.

Y, sobre todo, quiero plantear una emergencia global: Es necesario encontrar unas fuentes de energía no contaminantes ni emisoras de CO2. Las hay ya, pero quizá no estén lo suficientemente avanzadas, lo que no es más que una cuestión de tiempo y recursos. Y hablo de energía solar, eólica y, sobre todo, nuclear de fusión. Esa sería la solución a nuestros problemas: la misma energía que se genera en el núcleo de las estrellas: limpia, inacabable y barata.

En 1942 los norteamericanos decretaron una emergencia nacional ante la amenaza nazi de conseguir unas armas de potencia inconcebible que decantaría con seguridad la guerra de su lado. Y constituyeron el Proyecto Manhattan, fruto del cual, en agosto de 1945, detonaron la primera bomba atómica de la historia. Valga este recordatorio, amargo por sus consecuencias, como ejemplo de lo que el genio humano puede lograr cuando se conjuga necesidad con recursos.

¿Por qué no planteamos ahora un gigantesco “Proyecto Manhattan” a nivel mundial, sabiendo esta vez que su resultado solo puede ser positivo para toda la Humanidad?

PD: Creo que es imprescindible excluir estos asuntos de la perversa dinámica partidista en que está inmerso el mundo actual. No se es de izquierdas por intentar reducir el calentamiento global ni de derechas por optar por la energía de fusión nuclear. Estando en juego el futuro de la Humanidad, quizá merecería la pena empujar todos en la misma dirección.