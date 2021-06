El día que cambió el discurso de Ximo Puig

El 19 de mayo, los agricultores alicantinos se dieron cuenta de que algo iba mal. Ese día, el presidente Ximo Puig y la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, habían comparecido para hablar del trasvase y, se entiende, uno no sale en público, con las cámaras preparadas, si no es para anunciar que hay una solución. Aquella tarde, la vicepresidenta cuarta del Gobierno siguió justificando la necesidad de hacer modificaciones en los caudales del Tajo-Segura para hacer un «uso mucho más inteligente de recursos». Añadió que, el que se hacía de él, era, «poco razonable, genera picos altos y bajos» y propuso mecanismos que garanticen agua de calidad y a un precio razonable. «No lo es -dijo- confiar en que siempre vaya a haber agua aguas arriba en el volumen que se puede requerir» ni tampoco que «once meses al año estemos en aportación extraordinaria».

A continuación, tomó la palabra el primero de los valencianos, subrayó que el trasvase era «irrenunciable» y reiteró la necesidad de buscar «soluciones inteligentes» que permitan garantizar «agua para siempre para la agricultura». Insistió en ese mantra que estos días oímos de que hay un «diálogo permanente» y remarcó que el trasvase «en ningún momento» ha sido puesto en cuestión por el Gobierno (menos mal que no lo ha sido). Abogó por arbitrar mecanismos que garanticen «agua de calidad, a un precio razonable y para siempre» y añadió frases como: «El agua es riqueza para un país» (...) «debe administrarse con inteligencia» (...) «hacer del agua una bandera de confrontación política no da soluciones».

Es curioso constatar que la Generalitat, de aquel encuentro, en su nota de Prensa, solo citó las declaraciones de Puig no de la ministra. Quizá porque hubiera sido poner blanco sobre negro, un diálogo de sordos, porque cada uno fue con su discurso y en aquello en lo que estaban de acuerdo (agua a precio razonable, diálogo, soluciones inteligentes,...) no era lo importante para los agricultores. Ellos solo quieren que no les toquen su trasvase.

El discurso de la ministra no se ha movido desde entonces ni un ápice; de hecho, cinco días más tarde, como prueba de ello, dejó plantados a los 4.500 agricultores que acudieron a Madrid para reclamarle que paralice el recorte. En cambio, Puig, quien fue incapaz de decirle en ese acto a Ribera lo que sí le ha dicho en público una y mil veces a los agricultores, ha comenzado a incluir en sus argumentos la realidad incuestionable del cambio climático o, si se prefiere, una justificación razonable a todas las medidas que propone el Gobierno.

Los agricultores saben desde ese 19 de mayo que no pueden confiar, una vez más, en sus políticos. Que el discurso cambia como una veleta al socaire de quién esté en el poder y quién en la oposición. Y por mucho que parezca que están con ellos, por los anuncios que hacen de recursos contra cada decisión del Gobierno, saben que eso sólo es perder el tiempo y dilatar las soluciones. Cuando lleguen las sentencias, los árboles habrán muerto. Pero ya se sabe, la gente del campo es buena y confiada y, hasta hace poco, ni ponía vallas a su huerta. Cada vez que les visita un político acuden prestos a escucharle y se sienten importantes porque les escuchan, se creen el discurso y que van a hacer algo por ellos. Es lo que tiene la condición humana, uno tropieza una, dos o mil veces en la misma piedra, en los mismos políticos o en las mismas siglas.

Pero desde ese 19 de mayo saben que es una batalla perdida y sólo están buscando los medios para reducir la sangría. Según a quien se escuche estos días, de los 200 hectómetros cúbicos que reciben cada año van a perder entre 145 y 200 de aquí a 2027. Es decir, la Huerta de Europa tendrá que sobrevivir con una cuarta parte de los recursos con los que se riega. El resto será agua que tendrán que pagar a un «precio razonable», que es el doble o triple del actual, y desalada (que debe ser muy ecológica). Eso sí, agua ya no les va a faltar... hasta que se seque el Mediterráneo.