Obras en la Explanada

El día de San Juan, a pesar de ser festivo, los obreros se afanaban en dar un empujón a las obras de remodelación de la Explanada. A estas alturas del verano, todavía, hecha unos zorros.

Cómo es posible que, cuando se trata de cualquier tipo de obra pública, se tropiece en la misma piedra. Los plazos se demoran como si alguien remase contracorriente a propósito. El caso que citamos, el de la renovación del pavimento del tramo de la Explanada desde Canalejas hasta la altura de la Rambla, viene de muy atrás. Su ejecución estaba prevista desde antes de la pandemia. Tras varios retrasos, tras su arranque fue lanzado a los cuatro vientos el compromiso de que en la Semana Santa estaría todo concluido, limpio e impoluto. Pero quienes somos vecinos de la zona estábamos convencidos, muy poco después de que comenzase el año, de que les pillaría el toro. Y tanto que les pilló.

Que se sepa, no ha sufrido Alicante cataclismos reseñables este año. No ha habido ningún terremoto, ni inundaciones históricas, ni ningún motivo que justifique retrasos de tal calibre en una obra en la que todo debería estar medido al milímetro. Desde el Ayuntamiento volvieron a dar una nueva fecha para la inauguración del nuevo tramo: la semana de las No Hogueras. En ella los negocios de hostelería convivirían con el final de las obras, prometieron. Pero llega julio. Paseen por el tramo de marras de Explanada, y juzguen por ustedes mismos.

La cosa no acaba aquí. Queda una propina: hacer lo propio entre la calle Bilbao y la Rambla. Eliminando los desagradables desagües. ¿Estará terminado en 2022? Y eso que hablamos de uno de los lugares más visibles de Alicante. Pero ni por esas.