Una mayoría prudente

Una vez más la ciudadanía ha demostrado que tiene mucha más cabeza que la clase política y que, pese a ese anunciado impulso irrefrenable de arrancarse la mascarilla en cuando las autoridades sanitarias lo permitieran, la gran mayoría ha optado por ser prudente y mantenerla en su sitio mientras la situación no mejore todavía un poco más.

Y es que si lo que se pretendía con el anuncio a bombo y platillo de que en España ya no es obligatorio el uso de la mascarilla era animar a los turistas a que vengan este verano a pasar sus vacaciones a nuestras costas, se ha llegado tarde. El pescado parece que ya está vendido. Es más, puede que el efecto sea precisamente el contrario, porque son muchos, sobre todo la gente más joven, los que lo han entendido como un «ya no pasa nada», como que «el covid se ha acabado», y el resultado con los desmadres y los macrobrotes, como el de Mallorca, con cientos de chavales de viaje de fin de curso infectados. ¿Cómo es posible que se permita que se den las circunstancias para que hechos así se sucedan? Y es que hay quien no entiende todavía que estar vacunado no significa que sea uno inmune al cien por cien. Ayer escuché a un joven de botellón afirmar, con un colocón importante, que él había pasado el covid, y que era todo un «superhéroe».

Es más que probable que sean ahora muchos los alemanes que hayan visto las noticias y hayan optado por anular sus reservas en las Baleares. Así que al final será de nuevo el turismo nacional el que salve la temporada de verano y seamos la gran mayoría los que apostemos por disfrutar de nuestras playas, de nuestra montaña, de nuestra gastronomía, de nuestras costumbres y de nuestra manera de ser. Yo me apunto.