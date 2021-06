Agua que has de beber

Pues bien, en contra de la opinión de quienes así opinan se encuentra la mía, la de un ciudadano que paga sus impuestos para mantener todo el circo, y que la expreso con total libertad, la que me permite el no ser sujeto, pasivo ni activo, de disciplina partidista alguna toda vez que no milito en ningún partido. En ese sentido manifiesto que de todo lo que he leído y escuchado sobre el Tajo-Segura me quedo con la contundente frase de Mariola Sabuco, que en una de sus columnas en este periódico decía recientemente: Si en lugar del Tajo-Segura se hubiera tratado del Tajo- Júcar seguro que estaríamos en otra situación. Es difícil decir tanto y tan bien con tan pocas palabras.

De los aproximadamente cuarenta años de funcionamiento de nuestra Generalitat a partir de la Constitución del 78, podemos decir que el gobierno de la misma lo han ostentado PP y PSOE casi al cincuenta por ciento y pese a ello, la única agua que nos llega de fuera sigue siendo la de un trasvase que nos guste recordarlo ó no, se aprobó, se inició y se ejecutó en su mayor parte durante la dictadura, habiendo intervenido la democracia en la inauguración por parte de un ministro de la UCD. Por tanto, está claro que PP y PSOE no pueden repicar campanas ni sacar pecho en este asunto. Y por lo que se refiere al Júcar-Vinalopó, esa monumental chapuza que nos ha costado 400 millones de euros, veinte de ellos invertidos en un embalse inservible por “rajao”, me gustaría saber por boca de políticos, regantes y agricultores que gritan ahora por las esquinas pidiendo agua, quién entienden ellos que son los verdaderos responsables de tan tremendo desaguisado y si creen que todo el problema en su conjunto, Tajo-Segura y Júcar Vinalopó se puede reducir a echar de la Moncloa a Sánchez y los suyos. Si algún ingenuo todavía cree que se pueden simplificar estas cuestiones hasta tal extremo, baste recordar que España ha estado gobernada por el PP quince años, ocho Aznar y siete Rajoy, y los mismos han coincidido además con veinte años de PP en la Comunidad Valenciana y Murcia, la mayoría de ellos con mayoría absoluta. Y ¿cuánta agua nos han traído? Pero en fin, parece ser que la solución global que algunos plantean para éste asunto tan serio radica en eliminar una mano negra del PSOE sobre el gobierno de la nación. De lo que se deduce que en tanto no nos centremos sólo en la sed de las personas y la tierra, dejando a un lado la legítima, pero en este caso inoportuna ansia por conseguir votos, utilizando como arma arrojadiza un tema tan preocupante como este, lo seguiremos teniendo muy crudo. Por tanto, que Dios nos pille confesados y con el estómago y la mochila llenos de agua.