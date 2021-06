Bajo el clima continental

Wolfram Eilenberger es un filósofo alemán. No se asusten, también es publicista y futbolero perdido. No hace tanto derramó conceptos sobre el torneo al que nos asomamos en estas tardes calurosas al sostener que «el fútbol encarna la excelencia del espíritu liberal europeo y la Eurocopa nos conecta con las raíces y con nuestras fronteras culturales y artísticas». Los furibundos que no comparten pasión, tranquilos, que ya no vuelvo a citarlo.