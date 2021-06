Los enredos berlanguianos son una fuente inagotable. Sigan y lean. El Ejecutivo de coalición aprueba una reducción temporal y condicionada del IVA al consumo eléctrico. Pero Unidas Podemos no está feliz. Presiona, además, para que se abaraten los alquileres o para subir el salario mínimo este año. Por otra parte, la ley trans y la de igualdad LGTBI se fusionan. La rama crítica del movimiento carga contra esa fusión porque «invisibiliza y resta derechos al colectivo». El feminismo se divide con lo de la libre autodeterminación de género. El Gobierno afirma que no afecta a los derechos de las mujeres, y Confluencia Movimiento Feminista pide la dimisión de la ministra de Igualdad, Irene Montero, y dice que el Ejecutivo «no nos representa» porque «están retrocediendo esos derechos». Ya ven las estrafalarias contradicciones en cadena.

Con los reyes de la «libertad», PP y Vox, viviríamos mejor seguramente. La inmensa mayoría de feministas del PSOE está indignada y afirma que esa norma borra «la desigualdad estructural que existe entre hombres y mujeres». Intrigas berlanguianas y tensiones tragicómicas no tienen fin. El PNV pretende la aprobación de un nuevo estatuto y un nuevo encaje territorial. Defiende, cosa que no es nueva, el reconocimiento de que Euskadi y Cataluña son una nación. El mutuo respeto y la consolidación de una relación bilateral de ambas con el Estado, así como las vías políticas que resuelvan enfrentamientos territoriales. Si Berlanga levantase la cabeza…

Después de la tempestad de los indultos no llega la calma. O algunos no quieren que llegue. La necesidad de Pedro Sánchez, la próxima remodelación en su gabinete, que ayude a remontar la imagen, y la puesta en escena de un clima de contención y entendimiento buscan soluciones que chocan frontalmente con la actitud de las tres derechas. Amplifican los decibelios políticos y sociales, si bien la tormenta puede ir amainando. Los truenos, mayores o menores, no desaparecerán, ya que PP, Vox y Cs necesitan borrascas para pescar votos en el río revuelto.

La pandemia evoluciona con ciertos reparos y repuntes, aun cuando se mire al tendido, y la opinión pública, vacunada hasta cierto punto, mete la nariz en las vacaciones de verano, se entretiene con la Eurocopa, tomando el sol sin mascarilla, manipulándola erróneamente (como hasta ahora) o no guardándola en una bolsa de tela o papel. En la misma posición si se va a volver a utilizar, según las indicaciones. O sea que el interés político y mercantil estimula el deseado casi «todo vale» de una amplia población.

A la apuesta por la distensión catalana se unen, como saben, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, y algunos obispos. En este aspecto desciende el ruido en los ámbitos socialistas más tradicionales. Alfonso Guerra no fuma la pipa de la paz y es una de las excepciones. Quiere esto decir, en términos generales, que «uno de los momentos más delicados de la legislatura» aporta algo de oxígeno a la Moncloa y la sitúa en un céntrico terreno. Los indultos no resuelven el conflicto catalán. Contribuyen, eso sí, a allanar una ruta llena de baches y propaganda.

Vox lanza bombas dialécticas con las que incluso los suyos se pueden empachar. Ciudadanos ni pincha ni corta prácticamente, y Casado es un boxeador sonado que no tiene quien le escriba otra historia, aunque las encuestas le den hoy como ganador. Díaz Ayuso ejerce el personaje de lideresa del PP, tal y como marca su guion, y aspira, con dos cañas de más, a ser presidenta de España con la bendición del ilustrísimo Aznar.

El legítimo espíritu independentista vuelve a airear banderas, aspiraciones y discursos emocionales. Y el bombero Sánchez dialoga con un sifón de concordia. La ilegalidad no funciona, por lo que es impensable otra declaración unilateral de independencia. El presidente Pere Aragonès solo tiene una opción. Gobernar y mejorar el panorama cumpliendo la ley. Si la mesa de diálogo fracasara no será por culpa del superviviente Pedro Sánchez, que ahora necesita ser indultado por el personal y por ERC, de quien depende para sostener sus políticas, apoyar los presupuestos y obtener los fondos de la Unión Europea. Hay que continuar allanando caminos en pro de la convivencia. Seguir con la mejora de la situación sanitaria y la recuperación económica.

A propósito, el cineasta valenciano Luis García Berlanga «es más necesario que nunca» en la sociedad actual, por su mirada «abierta, a veces contradictoria, pero siempre tolerante», asegura el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, no sin razón. Pues eso. ¡Bienvenido, Plan Berlanga! Un impulso del Ministerio de Cultura que alargará la efeméride hasta 2023. Miserias, ridículos y sueños no faltan, míster.