Curas y perdón de los pecados

No me gusta el anticlericalismo, empezando porque casi todo movimiento que utiliza un patronímico precedido del afijo anti suele tener como objetivo imponer sus tesis por medio de la violencia, para más tarde tratar su ideología de obligado cumplimiento. La razón, los argumentos racionales deben ser siempre la base del convencimiento al descreído, objeto de nuevas adscripciones que debe desarrollar la acción del proselitismo. Me eduqué en los jesuitas, y les puedo asegurar que Blasco Ibáñez, al que leí con fruición cuando era joven, estaba muy lejos de la realidad cuando plasmó en La Araña Negra su odio visceral por la Compañía y el clero en general. Individuos y grupúsculos que han pervertido los fines de las organizaciones a las que ha pertenecido existieron, existen y existirán siempre. Los actos de unos, aunque sean muchos, no deben condenar a la organización sea esta de carácter religioso, político o de cualquier otro fin.