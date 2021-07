Ir donde nos dejen

Cuando, después de un año y medio sin salir ni a la puerta de la calle siguiendo a rajatabla las órdenes y recomendaciones, ya creía que iba a poder tomarme este año unas vacaciones en condiciones gracias a la vacunación y a una cierta relajación de las restricciones, empieza la cosa a ponerse fea, triplicamos en la Comunidad la incidencia del virus, y en media España y medio mundo vuelven a limitar accesos y a anunciar cortapisas en el ocio nocturno y cierres perimetrales.

Mi intención original era viajar a Estados Unidos, pero me da en la nariz que para agosto no abren las fronteras para el turismo ni de broma, así que me planteé una escapada por Europa. Lo malo de esto es que hoy va bien la cosa en Grecia y mañana, vete a saber. Así que, ante la duda, mejor quedarnos por España. Vale, pero ¿a dónde ir? El problema de tomar una decisión ahora es que no se sabe qué va a pasar en unos días. Y si no, que nos lo digan a nosotros. Meses presumiendo de tener la menor tasa de contagio de Europa en la Comunidad Valenciana y, de pronto, nos vemos en el mapa pintados de rojo y con todas las alarmas sonando.

No parece que esto vaya a mejorar a corto plazo, sobre todo cuando vemos, día sí y día también, a horas de críos sin mascarillas ni distancia de seguridad botando pegados en cualquier macrofiesta, aunque la verdad es que nos hemos relajado todos. Saber que ya no vas a matar al abuelo si te contagias, ver a tus padres reuniéndose con los amigos entre abrazos aprovechando que todos están vacunados, y creer que si te pilla el virus va a ser leve a tus 20 añitos, no ayuda a mantener la responsabilidad, así que me temo que en las próximas semanas esto va a ir a peor si no pisan el acelerador en la vacunación a los jóvenes.

Así que al final hemos decidido esperar para decidir si viajar o no, y a dónde. Cuando tengamos las vacaciones, miraremos el mapa y nos largaremos donde haya hueco y pocos contagios. La apetencia personal sobre el destino, este año parece lo de menos.