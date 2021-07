Italia sí, pero sin italianos

La verdad es que Italia, la bella Italia, es maravillosa: me encanta su idioma sonoro y poético, sus ciudades llenas de piedras e historias, su pasado imperial y decadente, su cine neorrealista, sus puestos de pizzas y helados, sus trattorias y «ristorantes», sus actrices guapísimas y llenas de curvas que no acaban nunca. El único problema con Italia es que no aguanto a los italianos: siempre son más altos, más guapos, y tienen infinitamente más estilo que nosotros. Es como si estuviéramos en ligas diferentes: uno ve a Mancini, el entrenador «azzurro», vestido con un traje de quinientos euros (de Versace o de Gucci, qué mas da) y echa un ojo a Luis Enrique con unos pantalones negros y un polo verde sentado encima de una neverita de playa, y es que no hay color: vamos a salir hoy al campo, y ya empezamos uno cero perdiendo.

Y es que hasta los cuartos de la Euro de 2008 los italianos nos tenían comida la moral, pero Casillas primero y Cesc después iniciaron un círculo que se acabó de redondear en la Eurocopa de 2012, acogotándoles en la final y metiéndoles un 4-0 en el que probablemente fue el partido más perfecto de la época dorada de «La Roja». Italia al principio, Italia al final. A partir de ahí el declive de nuestros bajitos hispanos fue inevitable y doloroso.

Mientras, Italia cortocircuitaba cuando en 2016 no se clasificó para el mundial de Rusia. Desde entonces ha llevado a cabo una renovación de la selección manteniendo veteranos con galones (Bonucci, Chiellini, Verrati) que parece que han conjuntado bien sus nuevos y buenos jugadores. Y el colmo de lo colmos no es que Italia vuelva a ganar, sino que juegue bien al fútbol. Siempre han sido los más listos (los que más malicia tienen, los que saben utilizar mejor las incidencias del juego, los que mejor saben perder el tiempo) y su selección y sus clubes han sido siempre y ante todo resultadistas, y por ello bastante insufribles. La diferencia es que ahora lo siguen siendo (llevan 32 partidos sin perder), pero con un estilo rápido y de toque, y muy ofensivo, que le sitúa como la selección que mejor fútbol ha hecho en lo que va de torneo. Sin grandes problemas y de una forma cómoda se han plantado en las semifinales.

Si hay algo bueno es que nos tienen ganas y son favoritos, y que de vez en cuando les da por mirar por encima del hombro y ponerse distantes (es lo que tiene ser guapo). Y nosotros creo que ya hemos agotado el cupo de errores al cual tenemos derecho (a punto estuvo el covid de fastidiarnos a Busquets, nuestros dos delanteros han fallado dos penalties, nuestro portero se metió él solo el gol más increíble del torneo, Pau Torres y Laporte regalaron el gol que nos marcó Suiza.

Aunque también puede suceder aún que a Luis Enrique se le rompa la nevera antes de celebrar un gol, o que a Rubiales le salga una mata de pelo afro y pelirrojo, no sé). Que ellos serán más altos y más guapos, pero los que tenemos más mérito y nos lo hemos currado más somos nosotros, eh.