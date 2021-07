Jóvenes, sin límites ni percepción de riesgo

El esfuerzo de las autoridades, de los sanitarios, de la población en general, para garantizar a los turistas extranjeros que Baleares es segura, está limpia, cuestionada, bajo sospecha. Y como es habitual hay que identificar culpables: jóvenes indiferentes a las medidas de prevención, se dice que están hartos, no faltan los adultos que recuerdan que a esas edades tenían un comportamiento semejante olvidando que entonces no había pandemia que en estas circunstancias en España mató ya a más de 80.000 personas y en el mundo a más de 4.000.000. Estas cifras parece que preocupan poco y podían ser mucho peores si no fuera por las vacunas. ¿Y qué pasa con los padres y madres, que autorizaron y pagaron estas vacaciones?. Cuando se despidieron seguramente se les dijo que se portaran bien, que se cuidaran y llamen todos los días. Es decir, no conocen a sus descendientes. El mero deseo de apelar a la responsabilidad individual no es suficiente, en psicología de masas, donde en muchos aspectos se está llegando al delirio, dicho deseo no cambia actitudes fácilmente, entre otras cosas porque en esta pandemia la realidad no tiene nada que ver con el deseo.

Sorprende que algunos llamen secuestro a los confinamientos sanitarios para evitar que el virus se siga propagando, se compare a un hotel de cuatro estrellas con una especie de campo de concentración. Cuando regresaron a casa, ¿de qué hablaron?, ¿hubo autocrítica?. La experiencia tan traumática ¿servirá para algo?. Conciertos, fiestas, eventos deportivos, botellones, terrazas,… hay un invitado que nunca falta, el virus tiene sus necesidades, no está saciado.