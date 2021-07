El Tajo-Segura y las 10 palabras más usadas por los empresarios

Objetivos. Estrategias. Capacidades. Análisis. Beneficio. Motivación. Trabajo. Organización. Decisión. Éxito.

Estas son, según la revista Forbes, las 10 palabras más utilizadas por los empresarios. Estas diez palabras son las que quiero utilizar hoy para explicar por qué, desde Cámara Orihuela, nos hemos organizado junto a las cámaras del levante (Alicante, Murcia, Cartagena, Lorca y Almería) para defender el Trasvase Tajo-Segura tal y como lo conocemos.

Lo primero que hacemos al poner en marcha un proyecto empresarial es marcar objetivos. Lo hacemos en base a los recursos que tenemos más cerca. En nuestra provincia, y en las vecinas de Murcia y Almería, contamos desde hace más de cuatro décadas con el recurso del agua a través de una infraestructura vital como es el Trasvase Tajo-Segura. Nuestras estrategias de crecimiento también se han planteado en base a los objetivos y a las capacidades de nuestro territorio de crecer con los recursos a nuestro alcance. Así, tenemos dos sectores que son punta de lanza de nuestra economía y desarrollo: el agroalimentario y el turismo.

Llega el momento de hacer un análisis de los resultados obtenidos. Nuestro sector agroalimentario se ha desarrollado al amparo del trasvase. Hoy, el regadío, genera 3.000 millones de euros de beneficio y proporciona más de 106.000 empleos solo en la provincia de Alicante. Nuestros agricultores han aportado su trabajo para gestionar el agua y generar riqueza a través de la modernización, la depuración y la reutilización. Y nadie es España gestiona mejor el agua y su escasez que las regiones del sur del país.

Respecto al turismo, hemos conseguido atraer a turistas fuera de la temporada de sol y playa, hace décadas que hablamos de desestacionalización; son personas que llegan, sobre todo, atraídas por nuestra espectacular oferta de golf. El 35% de esta oferta en la Comunidad Valenciana está en la Vega Baja. Cinco de esos campos de golf, en Orihuela. El territorio al completo de la Vega Baja supone una oferta turística completa, desestacionalizada como decía, variada, de éxito… Y aunque no necesariamente del Trasvase, porque al contrario de lo que muchos piensan, no tiran de él, el golf en particular y el turismo en general, necesita agua para funcionar.

El empresariado tiene la motivación para reivindicar lo que es nuestro por derecho, porque durante más de cuarenta años hemos aportado económicamente al Trasvase para contribuir también al desarrollo las zonas por las que discurre el acueducto. Así debería haber sido. Tenemos decisión para ponernos a la vanguardia de la sociedad para reclamar, donde sea necesario, lo que por justicia nos pertenece.

Lo haremos con datos y con informes, como el elaborado entre todas las cámaras levantinas en el que desde Orihuela defendemos la agricultura como barrera frente al cambio climático, sin dejar de reconocer mejoras que son necesarias y que tenemos que empezar a plantear desde ya. Alguien podría pensar que simplifico demasiado los argumentos, pero hay que tener en cuenta que sin los terrenos cultivados en nuestra comarca y en todo el sur asociados al trasvase Tajo-Segura que frenan la erosión, el desierto africano empezaría en Albacete. Y esto no es una hipótesis. Los estudios científicos que lo corroboran están ahí, a disposición de todos.

¿Cuál es la solución? Llevamos décadas escuchándola: la conexión entre cuencas. Para esto es necesario un gran acuerdo nacional para un problema nacional. Y sobre todo, son necesarios políticos con miradas y proyectos de altura, que se pongan al lado de la sociedad y de los agentes sociales y empresariales, y defiendan el proyecto sin fisuras.

Los estamos esperando. Mientras, los empresarios tenemos marcados nuestros objetivos y estrategias. Sabemos que somos capaces de llevarlos a buen término y no desfallecemos. Estamos motivados y organizados. No nos da miedo el trabajo. Tenemos decisión para lograr un beneficio que será el éxito de toda la sociedad.