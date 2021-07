Querían salvar el verano y vamos camino de echarlo a perder. Ha pasado poco más de un mes desde que empezamos con un nueva desescalada, y el descarado aumento de contagios de los últimos días ha sido una bofetada de realidad. Hasta el punto de que ya se empieza a hablar de quinta ola y de nuevas restricciones, con debates de fondo sobre si hay que recuperar el toque de queda o el uso de la mascarilla en la vía pública, o hay que limitar el ocio nocturno. Es en este contexto en el que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha abogado por solapar diferentes grupos de vacunación para, de esta forma, llegar cuanto antes a los más jóvenes, que, hoy por hoy, forman el colectivo más castigado por el covid en cuanto a incidencia. Y no está mal. La vacuna ha demostrado la capacidad que tiene para contener la pandemia. Sin embargo, no impide los contagios entre los ya inmunizados. Otra cosa es que en estos momentos las consecuencias sean menos letales. La cifra de ingresados en las UCI o el número de fallecidos en estos momentos está lejos aún de los registrados en olas anteriores. Ahora bien, los nuevos rebrotes han comenzado a colapsar la atención primaria. Y todo en un contexto en el que algunos países europeos ya desaconsejan viajar a determinadas zonas de España y con negocios que, tras 16 meses de pandemia, difícilmente podrán resistir nuevas restricciones. Por eso, debemos seguir avanzando en la administración de dosis, pero cuidado con vender una sensación de falsa seguridad hasta que se logre eso que llaman la inmunidad de rebaño. De poco servirá vacunar a los más jóvenes o adelantar el cierre del ocio nocturno si luego en el parque o en la playa de turno no se hace nada contra los macrobotellones o se recuperan actos multitudinarios como si ya no pasara nada.