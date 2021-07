¿Mejorar la educación aprobando a todos?

A la marcha loca y trepidante de las falacias educativas hay que añadir este final de curso un nuevo pasito “pa lante”, María. La Conselleria de Educació ha tenido la feliz idea de que el número de asignaturas suspendidas ya no sea el criterio general para determinar si un alumno tiene que repetir o no. La causa de la repetición “no puede ser únicamente las posibles materias no superadas”, y el equipo docente debe decidir en cada caso qué es lo mejor para el alumno.

Una normativa así sobre los criterios para la repetición, tan general y subjetiva, descarga sobre los profesores un peso muy grande, sin ninguna muleta de apoyo, y abre las puertas de par en par a la arbitrariedad y a un sinfín de reclamaciones de padres.

Entiendo que hay casos y situaciones excepcionales que pueden aconsejar que un alumno pase o se le aprueben las asignaturas porque es lo mejor para él. Pero esto no siempre es fácil de determinar. “¿Qué es lo mejor para el alumno?” Esa es la pregunta, la patata caliente que se sirve cada final de curso sobre la mesa evaluadora. Creo que solo Dios, omnisciente, justo y bueno, si es que existe, lo sabe.

¿Por qué a un alumno que tiene déficit de atención se le puede regalar el aprobado y a otro cuyos padres se han divorciado recientemente y está pasando por una mala racha no? ¿O al revés…? ¿Hay que aprobarle el Castellano a un alumno extranjero con buena actitud de 4º ESO que escribe “aser” o “ecsamen” y no a otro cuya apatía y desmotivación probablemente esté relacionada con un cuadro depresivo sin diagnosticar? ¿O al revés? Quizá haya tanta casuística y respuestas como lectores. Si acudimos a la compasión, todos los alumnos, o la gran mayoría, son buenas personas y víctimas de sus circunstancias. A mí, la verdad, se me hace muy difícil evaluar así. La realidad es que ante unas leyes tan inespecíficas y generales, la decisión muchas veces depende de lo “enrollado” que sea el tutor o el equipo de profesores. No me parece serio.

Recuerdo un año en que el equipo docente decidimos aprobar a un alumno de 2º de FP Básica (equivalente a 4º ESO). Yo le había entregado el examen en junio por adelantado para que lo estudiara. Sí, sí. Llegó septiembre y sacó un tres. Era un examen fácil que bien podría haber aprobado un alumno de 1º ESO. Cuando vi el resultado, no me lo podía creer. El chaval tenía una actitud muy pasiva, pero no mal comportamiento. “Pobre chaval, si no aprueba la asignatura, no titula”. Y le aprobamos. Todavía tengo muchas dudas de si le hicimos realmente un favor. Al sistema educativo creo que no.

Como profesional de la educación, he llegado a un punto en que solo sé que no sé nada. Y no es una afirmación llena de sabiduría, sino que manifiesta mi más profunda desorientación. He perdido el norte entre tantas directrices, presiones externas e internas, y bonhomía mal entendida... Actuaciones como la relatada hacen que me cuestione mi labor como docente: “¿Lo que enseñamos cada día y el esfuerzo que ponemos en ello sirven para algo?¿La educación sirve para algo?”

En conclusión, creo que evaluar a un alumno por sus circunstancias personales, más allá de los resultados académicos, es algo muy subjetivo, que fácilmente puede derivar en la arbitrariedad y en injusticias. Y sobre todo, no nos corresponde a los profesores. Cuando menos, a un buen equipo de psicólogos de los que no disponen los centros, ya que lo habitual es que haya un único orientador que resulta insuficiente muchas veces para atender toda la demanda. En fin, me consuelo pensando que “nada es tan terrible” y que ya vendrán para la educación tiempos mejores. Y si no, lo que decía una compañera profesora en la evaluación extraordinaria con ironía: “ Ya está, todos aprobados, todos listos, en un momento hemos mejorado la calidad educativa”. Qué gran falacia.