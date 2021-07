¿Hay que confinar a los jóvenes?

Todos estos chicos y chicas, en cuanto llegaron a Palma de Mallorca, se dedicaron a acudir a conciertos sin mascarilla y sin guardar la mínima distancia de seguridad, a hacer botellones en las habitaciones de los hoteles donde se alojaban y a mezclarse en bares con grupos de otras ciudades rompiendo la regla básica de los grupos burbuja, además de a dar rienda suelta a determinadas prácticas que resultan peligrosas cuando nos encontramos en un pandemia que se ha cobrado miles y miles de víctimas. Durante el curso que acaba de terminar, sus profesores se han sacrificado trabajando más allá de su jornada laboral habitual para organizar institutos seguros libres de Covid-19 y para que el número de contagios dentro de las aulas fuera el mínimo posible. Han asistido a charlas sobre los peligros del Covid-19, han visto durante meses telediarios que abrían con imágenes de féretros, y quizá hayan leído periódicos con medio ejemplar dedicado sólo a la pandemia. Incluso algunos de ellos habrán tenido algún fallecido entre los miembros de su familia.

Por todo ello, que estos estudiantes, en breve universitarios, olvidasen en cuanto pusieron un pie en Mallorca, todo lo vivido durante los últimos meses, resulta desolador y desconcertante. Se ha dicho con una intención plagada de buena fe que los que actuaron de manera incívica en estos viajes de fin de curso fueron una minoría pero sin embargo el número de infectados y los brotes que ha generado en sus ciudades de origen demuestran lo contrario. También se dice que todos esos miles de jóvenes que al terminar el estado de alarma inundaron las calles de nuestro país bebiendo en la calle tratando de hacer un movimiento parecido a algún tipo de baile, que a mí me recuerda a chimpancés peleando entre sí, son también una minoría. El número de infectados en la franja de 20 a 29 años se encuentra en varias regiones españolas cercana a los dos mil por cada cien mil habitantes.

El Diario de Mallorca, perteneciente al grupo Prensa Ibérica, publicó durante varios días artículos sobre el comportamiento de los jóvenes que estuvieron confinados en el Hotel Palma Bellver, un establecimiento de cuatro estrellas situado en la bahía de Palma. Una habitación apareció inundada de agua, lanzaron comida desde los balcones y escupieron a los trabajadores del hotel. Las zonas interiores del hotel se llenaron de basura porque estos niñitos y niñitas abandonaban sus habitaciones, algo que tenían prohibido, para esparcir su basura. Todo muy guay. Al mismo tiempo pasaban de un balcón a otro o se asomaban a ellos gritando libertad, palabra que se ha puesto de moda en determinados ámbitos para protestar cuando se les imponen leyes, como al resto de ciudadanos, imprescindibles para terminar con el desastre económico que se ha cernido sobre España e intentar parar la larga lista de miles de muertos.

Como era de esperar, bastantes padres y madres de estos niñitos y niñitas cogieron el primer avión que pudieron y se plantaron delante del hotel para que les vieran. Para estos papás gallinas y mamás gallinas, cuyos hijos nunca son responsables de nada, la culpa de todo la tiene el Gobierno de Pedro Sánchez. Desde los balcones los jóvenes confinados pedían socorro al borde del llanto. Lo más grave es que buena parte de ellos no tenían ni idea del motivo de estar confinados. A fin de cuentas habían hecho lo de siempre, es decir, lo que les había dado la gana, lo que suelen hacer en sus casas producto de la sociedad infantil de hoy en día donde se es joven hasta los cincuenta años y los padres de estos adolescentes se dedican a jugar a la videoconsola o a ver aburridas series de televisión.

Se me plantea una duda. Estos jóvenes y no tan jóvenes, algunos de ellos negacionistas y antivacunas, que organizaron viajes de fin de curso cuyos padres pagaron en contra del criterio de la dirección de sus institutos, que llenan las calles de botellas de alcohol vacías y que en su gran mayoría no llevan mascarilla, saben que su actitud provoca más enfermos y hospitalizados y cancelación de viajes de turistas a España, pero al mismo tiempo exigen mayores salarios y una vivienda lo más barata posible porque, según ellos, el Estado se lo debe proporcionar. Vista la actitud de estos jóvenes durante la pandemia, ¿tienen derecho a pedirlo? ¿Por qué?