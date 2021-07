Morata decide la Eurocopa

Sin embargo, envió su penalti a las nubes de Sergio Ramos, por lo que no volverá a ser nombrado en esta crónica. Ser consistentemente mediocre como Italia es preferible a la conducta bipolar de los españoles, entre la euforia y la depresión. España perdió la tanda de penaltis desde el mismo momento en que falló su primer lanzamiento. El frágil Unai Simón se desmoronó, y quien solo contemple el vídeo del lanzamiento de Morata, está autorizado a pensar que había pactado un centro cómodo al portero italiano, tan humillado por la inocencia del disparo que estuvo a punto de devolverle el balón al supuesto delantero para que ensayara otro intento. Italia no quiso demostrar que era superior a España, solo ambicionaba llegar a la final. Y es evidente que el resultado define el análisis a posteriori del encuentro.

El dominio español fue más exasperante que creativo, como lo demuestra un Pedri sometido a la dictadura del arte o nada, el fruto contaminado de haber leído demasiados libros sobre Guardiola. Mientras los españoles se agotaban demostrando que habían alcanzado la semifinal por méritos propios, los italianos se agazapaban en su madriguera. Eran rácanos en todas las facetas del juego, su homenaje cómplice a la simpar Raffaella Carrà consistió en hacerse el muerto. Y España picó el anzuelo, creía que había domesticado al tiburón, no valoró el precipicio de los penaltis hacia el que se dirigía. No siento el menor respeto por Luis Enrique, y dado su salario desmesurado con fondos públicos, me asiste el derecho a proclamarlo. Es un técnico oportunista de maneras sociales más que dudosas, en ningún caso el depositario de las virtudes nacionales, por no hablar de que le robó el cargo a otro seleccionador al más puro estilo Lopetegui. Hubiera preferido que ayer ganara España para no tener que hablar de su seleccionador, pero es oportuno resaltar que Luis Enrique perdió porque solo se preocupó por demostrar que estaba a la altura de la semifinal, en lugar de dar un paso al frente para ganarla. No creyó en sí mismo, los más jactanciosos siempre son los primeros en acobardarse. Italia fue un bluff, traicionó las expectativas que había suscitado en la fase de grupos. Su llegada a la final es una deshonra para la Eurocopa, aunque sirva para reafirmar la talla de Morata y Luis Enrique.